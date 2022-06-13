الملك يؤكد متانة العلاقات الأخوية مع العراق

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، والوفد المرافق الذي ضم رؤساء وأعضاء عدد من لجان المجلس.

وأكد جلالته متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، والحرص على توسيع آفاق التعاون الثنائي.