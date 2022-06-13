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مكتب أبوظبي للصادرات يوقع اتفاقية تمويل مع كابيتال بنك

منذ 3 ثواني
مكتب أبوظبي للصادرات يوقع اتفاقية تمويل مع كابيتال بنك

وطنا اليوم:وقع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية تمويل مع كابيتال بنك، حيث تقتضي الاتفاقية إلى فتح خط ائتمان بقيمة تقارب 73.4 مليون درهم إماراتي، ما يعادل (14.2 مليون دينار أردني)، وذلك لتعزيز النشاط الاقتصادي للبلدين، ودعم الجهود المشتركة لتنمية حركة التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع دول المنطقة، وتساهم الاتفاقية في إنشاء خطوط ائتمان إضافية لتسهيل عمليات التمويل المشترك، سعياً لدعم الصادرات الإماراتية وتعزيز تواجدها في الأسواق الأردنية.

حضر التوقيع سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، ومعالي السيد باسم خليل السالم، رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين. وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي للبنك في الأردن، من قبل السيد خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، والسيد داود الغول، الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي: “سعداء بتوقيع الاتفاقية مع كابيتال بنك، والتي نعمل من خلالها وفق رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة نحو تنمية الصادرات الإماراتية وتسريع خطط التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071 والداعمة إلى تحقيق قفزة نوعية في نمو الاقتصاد الوطني ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، كما وتدعم الاتفاقية ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للتجارة.”

وأضاف سعادته: “إننا في “مكتب أبوظبي للصادرات” نسعى إلى استهداف أسواق إقليمية وعالمية جديدة تتميز باقتصاد متنامي وواعد، لذا فإننا نعمل على تقديم التمويلات والضمانات لرفع مستوى مساهمة الشركات الإماراتية وإتاحة الفرص التنافسية لوصول السلع والمنتجات الوطنية إلى مختلف الأسواق الدولية، بما فيها الأسواق الأردنية. كما تساهم الاتفاقية في تعزيز التكامل الاستراتيجي لتنمية قطاع الصادرات بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.”

ومن جانبه، قال السيد خليل فاضل المنصوري: “تشكل هذه الاتفاقية لمرحلة اقتصادية جديدة تدعم مسيرة تنمية الصادرات الوطنية، وتعزز من تطوير العلاقات التجارية بين الجانبين، كما توفر الفرص للشركات الإماراتية من التوسع الجغرافي والوصول إلى الأسواق الاستراتيجية الإقليمية والعالمية، بما يسهم في تحقيق سياسات الدولة الداعمة للتنويع الاقتصادي المستدام”، مضيفاً، أنه بموجب هذه الاتفاقية، سيعمل “أبوظبي للصادرات” على فتح خط ائتمان مع كابيتال بنك بهدف إعادة اقراضه للمشترين والمستوردين لشراء السلع والخدمات من مصدّر إماراتي وفق شروط ملائمة ومزايا تنافسية.

وعبّر معالي السيد باسم خليل السالم عن سعادته بهذه الشراكة والتي تعتبر خطوة مهمة من شأنها تطوير علاقات التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية، وتساهم في تعزيز حركة التبادل التجاري وانتعاش النمو الاقتصادي للبلدين، متطلعاً بأن تحقق هذه الاتفاقية غايتها وتلبي الطموحات والأهداف المشتركة، بما يدعم تحقيق مسيرة التنمية المستدامة.

بدوره، أفاد السيد داود الغول: ” فخورون بتوقيع اتفاقية التمويل مع “مكتب أبوظبي للصادرات” والتي سنقدم من خلالها خدمات تمويلية إضافية وبأسعار تفضيلية لعملائنا من قطاع الشركات بهدف دعم تعاملاتهم التجارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستوفر الاتفاقية للشركات الأردنية ميزة الاستفادة من التمويلات والمزايا التنافسية التي يقدمها “أبوظبي للصادرات” والتي تدعم استيراد السلع والمنتجات الإماراتية بطرق ميسرة وآمنة”


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