بيان هام من الأمن حول انتحار شاب باحراق نفسه

وطنا اليوم:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان الحادثة التي ظهرت في الفيديو الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وظهر خلاله شاب قام بالانتحار بعد اشعال نفسه باستخدام مادة بترولية لم تقع في الاردن