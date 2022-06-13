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أورنج الأردن تدعم خمس شركات ريادية لحضور مؤتمر VivaTech

منذ 3 ثواني
أورنج الأردن تدعم خمس شركات ريادية لحضور مؤتمر VivaTech

وطنا اليوم:تشارك Orange الأردن وبرنامجها الموجّه لتسريع نمو الأعمال الريادية “BIG” في موسمه التاسع في المؤتمر العالمي المتخصص في الريادة والتكنولوجيا “Viva Technology” للعام 2022 الذي يعقد في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 15-18 حزيران، حيث يُعد أكبر المؤتمرات الأوروبية للشركات الناشئة والتكنولوجيا وفعالية دولية سنوية رائدة منذ إطلاقه في العام 2016.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الشركة، فإن أورنج الأردن دعمت مشاركة كلّ من شركة جوردي لايت، سمارت غرين للحلول الزراعية، كادر، ستارفيس، وكليلة، المنضمة للموسم الحالي من “BIG” الذي توفّر من خلاله مختلف أشكال الدعم التقني والفني والإعلامي وفرص التشبيك والمشورة من أجل تعزيز فرص نمو وتوسع هذه الشركات الناشئة، حيث حظيت كلّ منها بمساحة لعرض مشاريعها وأفكارها أمام الرياديين والمدراء التنفيذيين وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين وصناع القرار المتوقع حضورهم هذا الحدث السنوي الهام، وفرصة الاستفادة من خبرات الرؤساء التنفيذيين لأهم الشركات التكنولوجية على مستوى العالم.
وأضافت أورنج الأردن أن هذه المشاركة ستمهد الطريق أمام أصحاب هذه الشركات الناشئة لإيجاد مستثمرين محتملين وتمنحهم فرصة للتباحث مع المشاركين، كما ستوفّر الشركة الفرصة لهذه الشركات لاستعراض خدماتها ومنتجاتها ضمن جناح مجموعةOrange العالمية، الذي سيقام خلال المؤتمر ومعرضه الرئيسي، حيث ستتمكن هذه الشركات من حضور جلسات ونشاطات المؤتمر الذي يعد من أكبر التجمعات للشركات الناشئة.
يُشار إلى أن مجموعة أورنج العالمية أحد الرعاة الرئيسيين لهذا المؤتمر، كما من المقرر أن تلتقي هذا العام الشركات الناشئة التي تدعمها المجموعة في 22 دولة في 14 حزيران، أي قبل المؤتمر، في مكاتب أورنج بباريس لتبادل الخبرات والحديث عن سبل التقدّم.
وتأتي جهود أورنج الأردن ضمن استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية التي تركّز في أحد محاورها على دعم منظومة الريادة، حيث تواصل تنفيذ برنامجها الريادي والعمل مع شركائها للارتقاء بقطاع الريادة لما له من أثر إيجابي على النمو الاقتصادي والمجتمعي، ولا سيما الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا في إيجاد حلول وخدمات مبتكرة ومُجدية، انطلاقاً من دور أورنج كمزوّد رقمي رائد ومسؤول


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