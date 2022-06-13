استيتية يكشف أسباب ارتفاع أسعار الأثاث في الأردن

وطنا اليوم:قال رئيس قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في غرفة صناعة الأردن سعد استيتية، الاثنين، إن أسعار الاثاث ارتفعت في الاونة الاخيرة بالسوق المحلي .

واضاف استيتية في تصريحات ان اسعار الاثاث ارتفعت بنسبة 30 % على الاقل بسبب عدة عوامل .

وتابع ان سوق الاثاث الاردني يشهد ركودا وضعفا بالعملية الشرائية من بعد عيد الفطر .

واشار استيتية الى أن الضرائب المفروضة على منتجات القطاع تشكل عبئا على التاجر مما ينعكس سلبا على المستهلك .

ونوه الى ان ايقاف التسهيلات من قبل التجار للمعارض الصغيرة عامل سلبي على القطاع الذي بدوره سيلجأ الى رفع الاسعار ورفض التسهيلات للمواطنين .

ويتزامن ارتفاع الاسعار بقاطع الاثاث المنزلي مع حلول موسم الصيف الذي يقبل فيه الاردنيين على الزواج