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استيتية يكشف أسباب ارتفاع أسعار الأثاث في الأردن

منذ ثانيتين
استيتية يكشف أسباب ارتفاع أسعار الأثاث في الأردن

وطنا اليوم:قال رئيس قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في غرفة صناعة الأردن سعد استيتية، الاثنين، إن أسعار الاثاث ارتفعت في الاونة الاخيرة بالسوق المحلي .
واضاف استيتية في تصريحات ان اسعار الاثاث ارتفعت بنسبة 30 % على الاقل بسبب عدة عوامل .
وتابع ان سوق الاثاث الاردني يشهد ركودا وضعفا بالعملية الشرائية من بعد عيد الفطر .
واشار استيتية الى أن الضرائب المفروضة على منتجات القطاع تشكل عبئا على التاجر مما ينعكس سلبا على المستهلك .
ونوه الى ان ايقاف التسهيلات من قبل التجار للمعارض الصغيرة عامل سلبي على القطاع الذي بدوره سيلجأ الى رفع الاسعار ورفض التسهيلات للمواطنين .
ويتزامن ارتفاع الاسعار بقاطع الاثاث المنزلي مع حلول موسم الصيف الذي يقبل فيه الاردنيين على الزواج


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