تأجيل أقساط مقترضي صندوق التنمية والتشغيل لشهري حزيران وتموز

وطنا اليوم:أعلن وزير العمل/ رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل نايف استيتية عن استمرار الصندوق بتأجيل أقساط المقترضين لشهري حزيران وتموز.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الصندوق اتخذ قراراً سابقا مضمونه تأجيل أقساط المقترضين لـ 4 أشهر وهي نيسان وأيار وحزيران وتموز.

وأكد استيتية أن قرار تأجيل أقساط المقترضين جاء مراعاة لظروفهم المالية ولضمان ديمومة مشاريعهم التي تأثرت من تداعيات جائحة كورونا والظروف الحالية التي تتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

بدوره أكد مدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات أن قرار الاستمرار بتأجيل أقساط مقترضي الصندوق حتى تاريخ 31/7/2022 لن يترتب عليه أي غرامات أو فوائد مالية على المقترضين.

وأشار وريكات إلى أن الصندوق يعمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب من الحصول على مصدر دخل يؤمن لهم حياة كريمة لهم ولعائلاتهم، لافتا إلى أن هذه المشاريع الممولة من الصندوق توفر فرص عمل للشباب، خصوصا لأبناء المحافظات