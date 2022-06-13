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مانشستر سيتي يقدم صفقة هالاند

منذ ثانيتين
مانشستر سيتي يقدم صفقة هالاند

قدم نادي مانشستر سيتي، اليوم الإثنين، لاعبه الجديد النرويجي إيرلينج هالاند، القادم من بوروسيا دورتموند.

ونشر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي على “تويتر”، فيديو للمهاجم النرويجي، كتب عليه “مرحبا هالاند”.

وتضمن الفيديو صورة هالاند في الطفولة بقميص مانشستر سيتي أثناء الجلوس على أريكة بين وسادتين، ثم ظهر النجم النرويجي بعمره الحالي في مكان مشابه، ويرتدي القميص الحالي للنادي الإنجليزي.

وأعلن النادي الإنجليزي، أن هالاند وقع على عقد يربطه بالاستمرار داخل قلعة الاتحاد حتى عام 2027.

وكان مانشستر سيتي أعلن، الشهر الماضي، أنه أبلغ بوروسيا دورتموند بدفع الشرط الجزائي في عقد النجم النرويجي، والذي يبلغ 75 مليون يورو.

وزعمت العديد من التقارير أن هالاند سيحصل مع مانشستر سيتي على 20 مليون يورو سنويا.


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