مكافحة المخدرات تحذر الاردنيين من الشيطان القاتل

وطنا اليوم:حذرت إدارة مكافحة المخدرات من مادة الكريستال المخدرة والمعروفة باسم “ثلج”.

وقالت الإدارة في منشور لها: “الكريستال مث، الشبو، الشبوة، الايس، ثلج، مسميات عديدة لمادة مخدرة خطرة شيطانية كفيلة بتحويل شاب بمقتبل عمره الى كهلٌ بلا عقل و أسنان”.

ويعتبر الكريستال ميث هو أحد مشتقات مادة الأمفيتامينات، وهو مسحوق عديم اللون وعديم الرائحة ويرجع تسميته بهذا الاسم نظرا لوجود تشابه كبير بينه وبين الكريستالات الزجاجية.

يطلق عليه من الناحية التجارية اسم ديسوكسين، ويتم استخدامه في بعض الحالات لعلاج الاكتئاب وفي علاج نوبات النعاس لهؤلاء الذين يعانون من اضطرابات في النوم ومن الأعراض الجانبية لاستخدام الكريستال ميث هو شعور المتعاطي أو المدمن بنوع من البهجة والنشوة، مما يحفز المتعاطي علي إدمانه بصفه مستمره مسببا الضرر الشديد له.

ومن الأعراض الخطيرة لتناول الكريستال ميث هو الارتباط الجسدي والنفسي بهذا العقار المخدر.

حيث تناول جرعة زائدة من ذلك المخدر فأننا نجد أن المدمن بحاجة إلي تناول المزيد والمزيد من هذا العقار لكي يشعر بنفس الآثار الأولية التي كان يشعر بها عند تناوله جرعة صغيرة.

من الممكن أن نذكر بعض من الآثار طويلة الأجل الكريستال ميث هي:

فقدان كميات كبيرة من وزن الشخص على المدى البعيد حتى يصبح جسمه نحيل وغير قادر على الحركة.

عدم قدرة أجهزة الجسم المختلفة على القيام بالوظائف الحيوية المعتادة مثل الكبد والكلى والبنكرياس وغيرها من الأجهزة الأخري ذلك نظرا لخطورة المواد الأخرى التي يتم إضافتها إلي تلك المادة وعدم معرفة مصادرها على وجه التحديد.

ينتهي الأمر في نهاية المطاف إلي إصابة الشخص بمجموعة من السكتات القلبية أو السكتات الدماغية وينتهى الأمر بالشخص إلي الوفاة.