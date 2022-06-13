أصحاب التاكسي : هناك أمورا تُدبّر بالخفاء ومن خلف الكواليس

وطنا اليوم:طالب نائب نقيب أصحاب مكاتب التكسي، محمد الحديد، الحكومة ووزارة النقل بتوضيحات حول مصير القرشين الذين يتم اقتطاعهما من ضريبة المحروقات المفروضة على كلّ ليتر لصالح صندوق دعم النقل، وأين يتم صرفها.

وأضاف الحديد أن قطاع النقل أصبح يئن بعد ارتفاع أسعار المحروقات، ولا يريد أصحاب مكاتب التكسي أن ترتفع الأجور على المواطنين، بل يطالبون بصرف دعم للعاملين بالقطاع من ضريبة القرشين التي يتم اقتطاعها لصالح قطاع النقل وهي تكفي.

وقال الحديد إن أصحاب التكاسي يشعرون بأن هناك أمورا تُدبّر بالخفاء ومن خلف الكواليس، ولا نعلم ماهي، كما أن المسؤولين يرفضون استقبال ممثلي القطاع لاجراء حوار معهم.

إلى ذلك، حذّر الحديد من ترخيص إحدى الشركات التي يجري الحديث عنها من تحت الطاولة وخلف الأبواب المغلقة، قائلا إنها تضمّ كافة أنماط النقل، ودخولها السوق من شأنه القضاء على القطاع بالكامل