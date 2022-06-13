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سلطة وادي الأردن: نسبة تخزين مياه الشرب شبه معدومة

منذ ثانيتين
سلطة وادي الأردن: نسبة تخزين مياه الشرب شبه معدومة

وطنا اليوم:قالت الأمينة العامة لسلطة وادي الأردن منار المحاسنة، الاثنين، إن نسبة التخزين في سدود وادي الأردن المخصصة للشرب تكاد تكون معدومة.
وأوضحت المحاسنة، أن كمية التخزين في سد الموجب أقل من 400 ألف متر مكعب.
وأشارت إلى أن نسبة التخزين في سد الوحدة 16% من المخزون الكلي.
وأضافت المحاسنة، أن نسبة التخزين في سدود وادي الأردن المخصصة للري مقاربة لنسب العام الماضي.
وبينت، أن المخزون الكلي للسدود المخصصة للري نحو 76 مليون متر مكعب، ما نسبته 27% من المخزون الكلي.
وخلال اجتماعه مع لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية أمس، قال وزير المياه محمد النجار ان «هناك نقص يقدر بـ 10 ملايين متر مكعب من المياه مقارنة بالعام الماضي، لذلك سيعاني كثير من المواطنين من شح المياه في الصيف، خاصة وأنه لا يوجد مصادر مائية في المناطق الجنوبية لغايات الشرب يمكن الاستفادة منها».


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