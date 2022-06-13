العثور على نقش أثري يوثق تولي عثمان بن عفان خلافة المسلمين

وطنا اليوم:عثرت هيئة التراث السعودية على نقش أثري إسلامي يعود لما قبل 1419 عاماً.

وأعلنت الهيئة أن هذا النقش مرتبط بثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان، رضي الله عنه، ما يجعله ثالث أقدم نقش إسلامي يتم العثور عليه.

وعثر على النقش الأثري في منطقة قصر عليا الأثرية التابعة لمنطقة مكة المكرمة غربي المملكة، والمدرجة على قائمة سجل الآثار الوطني، وفق تغريدة لهيئة التراث على حسابها بموقع “تويتر”.

ويحوي النقش كلمات من حروف باللغة العربية كتبت بشكلها البدائي دون نقاط أو تشكيل.

تولي الخليفة عثمان بن عفان

وقالت الهيئة إنها أجرت “فحصاً توثيقياً للنقش يكشف عن غموض سطره الأول، الذي أسفر عن اسم العلم “زهير” الذي كتب وقام بتدوين النص”.

وجاءت قراءة النص كما يلي: “أنا زهير آمنت بالله وكتبت زمن أُمّر بن عفان سنة أربع وعشرين (هجرياً)”.

وترجع أهمية النقش كونه يوثق حدث تولي الخليفة عثمان بن عفان خلافة المسلمين، وهو ثالث أقدم وثيقة صخرية مؤرخة للنقوش الإسلامية.