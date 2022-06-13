منهاج للصف السابع طُبع نهاية الأربعينات .. كتاب مذهل في عقلانيته واستنارته للمرحوم حسني فريز

وطنا اليوم – يقول مؤلفه المرحوم حسني فريز الذي كان يعمل مفتشاً في وزارة المعارف (وزارة التربية والتعليم حالياً) ما بين العام 1944- 1952 أنه رأى أن طلاب الصف السابع بحاجة لبعض المعلومات المدنية، فألف هذا الكتاب، الذي أقرته الوزراة.

يقول المرحوم، عن كتابه، كما تقرأون في الصورة رقم 2: “فإذا جاء سهلاً قريب التناول ومفيداً وافياً بالغرض فإني لمسرور“

الكتاب لا يحمل تاريخ طباعة، لكن المعلومات فيه تفيد بأنه كتب في فترة ما قبل وحدة الضفتين، ولكن في عهد الملكية. وهذا يعني أنه طبع ما بين الأعوام 1946- 1950.

رأينا أن نقدم هنا الكتاب كاملاً، وننصح بقراءته، او تصفحه (في الأسفل)، فهو صغير الحجم، وقد أردنا أن تشاركونا المفاجأة بمستوى العقلانية والاستنارة التي كُتبت بها فصول الكتاب.

الكتاب يمر سريعاً على أصل المجتمعات، ثم يصل إلى تشكل السلطات وأدوارها، ليصل الى الأردن، ويستعرض بجرأة واحترام لعقل القارئ -حتى وإن كان هذا القارئ طفلاً في الصف السابع- على كثير من المفاهيم الحساسة.

يقدم الكتاب مواضيعه بلغة شيقة، داعياً في كل سطر فيه إلى التفكير ويفتح آفاقاً أمام كل فكرة.

وجدنا على صفحة العنوان الداخلي اسم صاحبة الكتاب الطالبة جانيت عازار، نتمنى أن تكون ما زالت بيننا ونرجو لها الخير. وتلاحظون بعضاً من “خرابيشها” على الصفحات.

من الطريف أن الكاتب يقول على الغلاف أن حقوق الطبع محفوظة للمؤلف وكل نسخة ليست بتوقيعه فهي غير قانونية، وتلاحظون ان نسختنا المعروضة هنا زينت بتوقيع الراحل الكبير أحد قادة الاستنارة في بلدنا، وترون التوقيع على الصفحة التالية إلى أسفل.