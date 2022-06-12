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المزارع الخاصة بالأردن تطالب بتسريع إجراءات الترخيص

منذ ثانيتين
المزارع الخاصة بالأردن تطالب بتسريع إجراءات الترخيص

وطنا اليوم:طالب رئيس الاتحاد الخاص لأصحاب المزارع، اليوم، محمد الساكت، الحكومة ممثلة بوزارة السياحة بتسريع إجراءات الترخيص وإصدار القانون الخاص لتعليمات بيوت الضيافة ، مؤكدا استعداد المزارع للعمل بشكل قانوني.
وأوضح الساكت أن الاتحاد اجتمع أكثر من مرة مع وزارة السياحة ولجنة من وزارة الداخلية و جمعية الفنادق وقدموا مقترحات وتعديلات قابلة للتطبيق تتعلق ببيوت الضيافة، وما زال الاتحاد ينتظر ردا من أكثر من سنة من وزارة السياحة رغم مناقشتهم كل الحيثيات والنقاط.
وأكد على جاهزية الاتحاد والذي ينضوي تحت مظلته 1250 مزرعة يملكها 475 مستثمرا واستعداده لتوفير أعلى درجات الأمان والسلامة العامة وفق المعايير الدولية والتي توفر سياحة آمنة.
وتابع” بيوت الضيافة تضم بيوت عطلات وبيوت ريفية ومزارع استخدام يومي”.
ولفت الساكت إلى أن القطاع يشهد انتعاشًا كبيرا وبات بديلا ذا قيمة ويراعي العادات والتقاليد ويراعي خصوصية الفرد.
وأوضح أن المزارع أتاحت خدمات لسكان المناطق القريبة منها لم توفرها لهم البلديات وأمانة عمان، حيث يقوم مالك المزرعة بتعبيد وتزفيت الطريق وإنشاء الأرصفة وإحياء المنطقة، داعيا الحكومة إلى توفير الدعم والخدمات مقابل أخذ الضرائب.
وحول السياحة الدينية لفت الساكت إلى أن كثير من المزارع تقع بالقرب من المغطس مما ينعش حركة الاقتصاد وتشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرص عمل للمجتمعات هناك.
واختتم حديثه بأن حركة الإقبال على المزارع الخاصة والشاليهات تشهد حركة غير مسبوقة في نهاية كل أسبوع ، حيث تصل نسبة الإشغال لأكثر من 95%.


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