نقيب المهندسين يستقبل وفد الهيئة السعودية للمهندسين ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
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وطنا اليوم – استقبل نقيب المهندسين الأردنيين رئيس اتحاد المهندسين العرب المهندس أحمد سمارة الزعبي، واعضاء مجلس نقابة المهندسين والامانة العامة، اليوم الاحد، وفد الهيئة السعودية للمهندسين ووزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان، برئاسة أمين عام الهيئة المهندس عبدالناصر بن سيف العبداللطيف.
وقال نقيب المهندسين إن الأردن دائما يفتح ذراعيه لاستقبال اشقائه من كافة الدول العربية، مؤكدا اعتزازه بالشعب الأردني الذي حافظ على الدولة الأردنية في ظل الهجمات المتتالية التي تعرضت لها مختلف الدول العربية.
واستعرض المهندس سمارة أبرز الأدوار التي تقوم بها نقابة المهندسين على صعيد الوطن من خلال تنفيذ حملات مختلفة كحملة فلنشعل قناديل صمودها والتي يتم من خلالها ترميم منازل البلدة القديمة في القدس المحتلة، وحملة غزة وحملة فزعة أهل لترميم منازل الاسر العفيفة في الاردن، وغيرها من المبادرات التي تقوم بها النقابة من باب المسؤولية المجتمعية، مشيرا إلى دورها المهني في تنظيم ممارسة مهنة الهندسة إضافة إلى امتلاكها لأكبر سلطة على العمل الهندسي مقارنة مع المؤسسات المماثلة في الوطن العربي، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بتنظيم مزاولة المهنة بموجب القانون، ووضع التعليمات المتعلقة بالمهنة، وتدقيق كافة المشاريع العامة والخاصة والتأكد من مطابقتها للكودات، وتنظيم عملية الاشراف الهندسي وغيرها من المهام.
ولفت الى أن نقابة المهندسين استجابت لتحديات العصر، وعملت على تطوير مشروع التحول الرقمي وأنجزت ما نسبته 80% من خطة التحول الرقمي، وستعلن انهاء المشروع كاملا نهاية العام الجاري، مبينا أن النقابة خطت في ذلك المشروع خطوات متقدمة وأسست اكاديمية المهندسين للتدريب والتطوير الهندسي، وأطلقت منصة تدريبية تعليمية لرفع كفاءة المهندسين وتأهيلهم في المجالات الهندسية والمعرفية وتنمية المهارات التواصلية.
وبحث المهندس سمارة مع الوفد السعودي اعادة تفعيل اتفاقيات التعاون بين نقابة المهندسين والهيئة السعودية للمهندسين خاصة في ظل ارتفاع نسب البطالة في صفوف المهندسين، وإعادة اقامة الملتقى السعودي الأردني من أجل تبادل الخبرات بين الجانبين، إضافة إلى الاستفادة من التجرية السعودية لتطبيق تعليمات التأهيل والاعتماد المهني.
من جانبه، أكد أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر بن سيف العبداللطيف، اعتزازه بعلاقات التعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين مشيرا الى أن الشراكة بين النقابة والهيئة تجسدت في العديد من الفعاليات والندوات الهندسية التي اقامتها الهيئة.
وأبدى المهندس العبداللطيف استعداد الهيئة للتعاون مع النقابة في مجال تطبيق التعليمات لنظام التأهيل والاعتماد المهني، مؤكدا ضرورة تعزيز الشراكة بين الجانبين في سبيل تسهيل اجراءات المهندسين العاملين لدى المملكة العربية السعودية.
وقال الوكيل المساعد لتنمية القطاعات في وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان في المملكة العربية السعودية، المهندس حسن زين الدين، إن وزارة الشؤون البلدية باعتبارها الجهة المشرفة على الهيئة السعودية للمهندسين، تطمح الى تنظيم مبادرات مختلفة تركز على تسهيل اجراءات تسجيل الاعضاء في الهيئة السعودية للمهندسين، إضافة إلى استمرار التعاون فيما يخص القطاع الهندسي المشترك.
على صعيد متصل، تطرق نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد، الى مشاركة النقابة في المشاورات التي أجرتها الهيئة السعودية مع مؤسسات عديدة لتعديل نظام مزاولة المهن الهندسية ونظام الهيئة السعودية للمهندسين، مشيرا إلى أن النقابة بصدد تعديل قانونها وبالتالي لابد من الاستفادة من تجربة الهيئة السعودية للمهندسين وخبراتها للمساهمة في تعديل القانون، كإدخال التكنولوجيا للقانون وغيرها من الأمور.
وتحدث عضو مجس النقابة رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس عبدالله غوشة عن الية الحصول على تراخيص الابنية وكيفية الاستفادة من التدقيق الالكتروني وكيفية تصنيف المشاريع من خلال تبادل الخبرات مع الجانب السعودي بما لا يخالف كودات جودة العمل.
ودعا عضو مجلس النقابة رئيس شعبة الهندسة الميكانيكية الدكتور ابراهيم العدوان، الى ضرورة تطوير التعليم الهندسي وادخال التعليم الهندسي والتعليم التقني الى المساقات الدراسية بحيث توائم التطورات المتلاحقة في التعليم.
وأكد أمين عام نقابة المهندسين المهندس علي ناصر على ضرورة تبادل الخبرات بما فيها الاستعلام عن المهندسين الاردنيين العاملين في المملكة العربية السعودية، والاستعلام عن الرتب المهنية للمهندسين وغيرها.
وقدمت مدير أكاديمية المهندسين للتدريب والتطوير الهندسي، مدير مركز تدريب المهندسين المهندسة سمر الكيلاني، عرضا تقديميا شاملا عن نقابة المهندسين والاكاديمية ومركز التدريب واهم الخدمات التي يتم تقديمها.
كما قدم مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات المهندس ابراهيم المشاعلة، عرضا تقديميا عن خطة التحول الرقمي للنقابة، وابرز انجازات الخطة على صعيد الخدمات الالكترونية التي تم استحداثها واطلاقها.
وتم في نهاية اللقاء، تم تقديم درع تقديري للهيئة ووزارة الشؤون البلدية في السعودية على استجابتهم للتعاون والتشارك مع نقابة المهندسين.
وأكد الجانب السعودي استعداده على التعاون مع نقابة المهندسين في كافة الأمور التي تم طرحها خلال الاجتماع، حيث تم تعيين ضباط ارتباط بين النقابة والهيئة لتنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالتعاون بين الجانبين.