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الزراعة تنفي رفع اسعار الحليب : الملف بيد وزارة الصناعة

منذ ثانيتين
الزراعة تنفي رفع اسعار الحليب : الملف بيد وزارة الصناعة

وطنا اليوم:قال مصدر في وزارة الزراعة، اليوم الأحد، ان وزارة الصناعة والتجارة هي صاحبة القرار باعتماد التوصية للسعر الجديد المشار إليه في الكتاب الصادر بخصوص رفع اسعار الحليب أم لا.
وأضاف المصدر أن الكتاب الصادر عن الوزارة، أشار إلى أن سعر تكلفة الحليب يبلغ 53 قرشا للكيلو غرام، مبينا أن هذا الكتاب ليس قرارا يوجب رفع الأسعار على المستهلك النهائي، وفقا للمملكة.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، إنه جرى الاتفاق على سعر بيع الحليب (من باب المزرعة) بواقع 53 قرشا للكيلو غرام، بناء على دراسة تكلفة إنتاجه بالتنسيق مع جمعية ائتلاف مربي الأبقار.
رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار ليث الحاج، قال إن كلفة إنتاج الحليب تبلغ 53 قرشا/للكيلوغرام الواحد، وفقا للأسعار الحالية لمستلزمات الإنتاج.
وأضاف الحاج ، الأحد، أن “الحليب يباع حاليا بـ 47 قرشا للكيلو غرام فقط، ولم يتم زيادة سعره بعد”.
وأشار إلى أن “حجم الخسارة التي تكبدها القطاع وصل إلى 500 ألف دينار أردني يوميا”، مشيرا إلى “المزارع تنتج يوميا 900 طن من الحليب”.


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