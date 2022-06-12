الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني

وطنا اليوم:تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وأكد جلالتاهما، خلال الاتصال، متانة العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على تعزيزها في شتى الميادين.

كما جرى التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن والبحرين، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية