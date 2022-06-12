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الساكت : لا تناسب حقيقي بين الحد الادنى للأجور وأسعار السلع في الأسواق

منذ ثانيتين
الساكت : لا تناسب حقيقي بين الحد الادنى للأجور وأسعار السلع في الأسواق
  • الساكت : ” الأزمات الخارجية ” سببا رئيسيا للارتفاع الأخير للسلع
  • الساكت : إعادة هيكلة ضريبة المبيعات يحفز الاقتصاد الأردني
  • الساكت : تفعيل ” قانون المنافسة ” يمنع استمرار ظاهرة احتكار التجار للسلع

وطنا اليوم – لوزان عبيدات

قال الكاتب الاقتصادي والصناعي ، المهندس موسى الساكت ، إنه لا يوجد تناسب حقيقي بين الحد الادنى للأجور في الأردن وبين الارتفاعات المستمرة لأسعار السلع في الأسواق .

وأضاف الساكت لـ ” وطنا اليوم “، الأحد ، أن آلية احتساب الحد الادنى للأجور غير واضحة ولا تتناسب مع معدلات التضخم ، مشيرا إلى أن الاحتساب يجب أن يتناسب طرديا وبشكل سنوي مع معدلات التضخم في المملكة .

ولفت الساكت إلى ضرورة احداث نمو اقتصادي فعلي قبل إعادة النظر بالحد الادنى للأجور وذلك لتجب خطر حقيقي مالي من الممكن ان يواجه القطاع الخاص نتيجة اتخاذ هذا القرار .

وبين أن الحرب الروسية الأوكرانية و تعطل سلاسل التوريد في العالم و ارتفاع أسعار النفط الذي يعد مدخل أساسي في جميع عمليات الإنتاج، سببا حقيقيا للارتفاع الأخير لأسعار السلع في الأسواق الأردنية .

ورأى أن تفعيل ” قانون المنافسة ” هو علاج رئيسي لظاهرة أحتكار التجار للسلع ، مبينا أن التدخل الحكومي لتحديد السقوف السعرية في الظروف الأستثنائية تحمي المواطن من سيطرة ” مزاجية ” بعض التجار .

الساكت أشار إلى أن الحل الوحيد لعودة أسعار الدواجن كما أن كانت من قبل هو إعادة هيكلة ضريبة المبيعات بحيث يتم تخفيض 50% منها لتحفيز الاقتصاد وللحد من ارتفاع الأسعار بشكل مستمر  .


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