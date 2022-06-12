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موافقة حكومية على رفع أسعار الحليب

منذ 16 ثانية
موافقة حكومية على رفع أسعار الحليب

وطنا اليوم:قال وزير الزراعة خالد الحنيفات إنه في إطار المتابعة لارتفاع مستلزمات إنتاج الحليب تم الاتفاق على رفع بيع سعر كيلو الحليب “باب المزرعة” إلى (53) قرشا بدلا من (43) قرشا، وفقا للأسعار الحالية لمستلزمات الإنتاج.
وبين الحنيفات في كتاب موجه لوزير الصناعة والتجاره والتموين أنه “إشاره لتوصيات اللجنة المكلفة بدراسة تكاليف وبعد تنسيق مع مربي الأبقار تم الاتفاق على سعر كيلو الحليب بـ(٥٣) قرشا راجيا الإيعاز وإجراء الازم”.
كما تم الاتفاق على تشديد الرقابة على المستوردات من منتوجات حليب البودرة واللتي لها منتج محلي منافس، وتشديد الرقابة على المصانع التي تستخدم حليب البودرة في صناعة الألبان والأجبان للحفاظ على سلامة الغذاء للمواطن.

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