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وزارة العمل: إبرام العقود مستمر من خلال منصة برنامج التشغيل الوطني

منذ 3 ثواني
وزارة العمل: إبرام العقود مستمر من خلال منصة برنامج التشغيل الوطني

وزارة العمل: إبرام العقود مستمر من خلال منصة برنامج التشغيل الوطني “التشغيل” من قبل شركات القطاع الخاص

وزارة العمل: إقبال كبير تشهده منصة برنامج التشغيل الوطني من شركات القطاع الخاص

وزارة العمل: شركات القطاع الخاص تواصل ابرام العقود مع الباحثين عن العمل عبر منصة “تشغيل”

وزارة العمل: 25 ألف فرصة عمل متوفر حاليا على منصة “تشغيل” والشركات تبرم عقودها مع الباحثين عن العمل

وزارة العمل: جميع فرص العمل المتوفرة سجلتها شركات ومؤسسات القطاع الخاص وتتواصل مباشرة مع الباحثين عن العمل

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن منصة برنامج التشغيل الوطني “تشغيل” تشهد إقبالاً كبيراً من مؤسسات وشركات القطاع الخاص للاستفادة من دعم البرنامج للاجور واشتراكات الضمان الاجتماعي والتنقلات.
وبين الزيود أن فرص العمل المسجلة حتى اللحظة على المنصة بلغ عددها أكثر من 25 ألف فرصة عمل ضمن أكثر من113‪0 مهنة متوفرة لدى القطاع الخاص.
وأكد أن جميع فرص العمل المتوفرة على منصة برنامج التشغيل الوطني “تشغيل” سُجلت مباشرة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص وهي مباشرة أيضا تتواصل مع الباحثين عن العمل المتقدمين لهذه الفرص المتاحة.
ولفت إلى أن إبرام العقود مستمر من خلال منصة برنامج التشغيل الوطني “التشغيل” من قبل شركات القطاع الخاص مع الباحثين عن العمل.
وأشار إلى أن شركات ومؤسسات القطاع الخاص تواصل يوميا استكمال الإجراءات من خلال تحميل اتفاقية المنحة وتوقيعها وإعادة تحميلها على المنصة ومن ثم اختيار الباحثين عن عمل وابرام العقود معهم بخصوص فرص العمل المتاحة التي قام القطاع الخاص بتسجيلها.


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