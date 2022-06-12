ضبط 11 متسولا رواتبهم 600 دينار ولديهم مركبات

وطنا اليوم:ضبط مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية 11 متسولا 7 منهم من فئة الأطفال الاحداث في جسر الملك حسين .

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم الاحد ان هؤلاء الاشخاص ضبطوا بجرم التسول، حيث يتم استجداء المال من القادمين والمغادرين في جسر الملك حسين، ولدى تدقيق بيانات المضبوطين وأسرهم، تبين ان لديهم رواتب شهرية تتراوح ما بين 450 إلى 600 دينارا فضلا عن امتلاك مركبات نقل مشتركه وشحن وسيارات ، حيث جرى تسليم البالغين إلى المركز الأمني وفق الأصول من اجل اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، فيما تم تحويل المتسولين الاحداث الى مركز رعاية وتأهيل الاحداث المتسولين بموجب مذكرة قاضي الاحداث ليصار الى تقديم خدمات الحماية والرعاية لهم.

واهابت الوزارة بالمواطنين التوقف عن تقديم اية اموال للمتسولين والذين يحصلون عليها دون وجه حق من خلال ادعاء المرض او الحاجة ، ومساندة جهود الوزارة وشركائها من الامن العام وامانة عمان والبلديات من اجل الحد من هذه الظاهرة التي تضر بالمجتمع وتسيء الى صورته.

ودعت المواطنين التبليغ عن اية حالات تسول عبر الارقام التالية :

واتساب ٠٧٨٠٧٧٧٦٦٠

واتساب ٠٧٩٠٧٧٧٦٦٠

واتساب ٠٧٧٠٠٤٤٠٣٣

الخط الساخن٠٧٩٨٥١٨٢٧٤