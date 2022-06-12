الأمن: البنادق بفيديو الاحتفال بلاستيكية وجرى ضبطها

وطنا اليوم:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن الاجهزة الأمنية تابعت التحقيق في فيديو جرى تداوله ظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يحتفلون ويحملون اسلحة نارية.

وأكّد الناطق الاعلامي أنه جرى تحديد مكان الحفل والأشخاص وضبطهم وتبين أن الاسلحة التي كانوا يحملونها بلاستيكية وجرى ضبطها.