وزير المياه: هناك جشع لدى بعض أصحاب الصهاريج الخاصة

وطنا اليوم:اعتبر وزير المياه محمد النجار، أن بعض أصحاب صهاريج المياه، يحاولون استغلال الظروف المائية الحالية، لتزويد المواطنين بالمياه.

وقال وزير المياه خلال اجتماع لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الأحد، “هنالك جشع عند بعض أصحاب تنكات المياه خاصة في استغلال الظروف الحالية لرفع أسعار التنكات على المواطنين”.

وبين النجار أن هنالك استغلال من بعض أصحاب الصهاريج بتعبة المياه من مصادر غير موثوقة، داعياً المواطنين للحذر والتأكد من مصدر تعبئة صهريج المياه.

وأضاف النجار ” نأمل من المواطنين تفهم نقص المياه الصيف الحالي، سواء من حيث ترشيد استهلاك المياه والإبلاع عن حالات هدر المياه أو الاعتداء على خطوط النقل”.

وبين أن معدل هطول المطر بلغ نحو 80% العام الحالي مقارنة مع 63% العام الماضي، لكن توزيع الهطول المطري كان سيئ.

وقال إن الوزارة سترفع الضخ 8 ملايين متر مكعب من حوض الديسي العام المقبل.

وأوضح أنه في مناطق الجنوب لم تصل نسبة الهطول المطري إلى أكثر من 37%.

“نحن نعتمد على سدين رئيسيين لتزويد مياه الشرب وهم سد الوحدة وسد الموجب”، وفق وزير المياه الذي قال إن سد الموجب تم إيقافه العام الماضي بسبب قلة المياه منذ شهر آب/أغسطس، كما أنه لم يستخدم العام الحالي بسبب عدم وجود المياه فيه.

أما سد الواله فإن كمية المياه فيه متواضعة أيضا، وفق الوزير.

وتابع أن كمية المياه التي كانت في السدود بلغت 90 مليون متر مكعب مع نهاية فصل الشتاء، لكن سعة هذه السدود أكثر بثلاثة أضعاف.

وأوضح أن زيادة عدد السكان سنويا تحتاج كمية أكبر من مياه الشرب والزراعة والصناعة.

“من المتضررين الكبار أيضا هناك الصناعة لأننا ملزمين بكمية محددة للبوتاس ونعرف أن البوتاس واحد من روافد المالية الكبيرة جدا لخزينة الدولة وتعتمد أيضا على المياه”، وفق الوزير.

وأوضح أن انقطاع التيارات الكهربائية عن أي مصدر من المصادر حتى لو كان لثواني يعني ذلك إيقاف المصدر ساعات، وإيقاف المصدر ساعات سيؤثر على الدور، مشيرا إلى حدوث انقطاعات كثيرة خاصة عندما ترتفع درجة الحرارة.

وعن مشروع الناقل الوطني، قال النجار إن كلفته سترتفع جراء الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الوقود عالميا، موضحا أنه تم الانتهاء من كل ما يتعلق بوثائق مشروع الناقل الوطني.