الفايز : نسعى لاستغلال كأس العالم لجعل الأردن وجهة سياحية مستقبلية

وطنا اليوم:كشف وزير السياحة والآثار نايف الفايز، عن وجود خطة متكاملة لترويج الأردن سياحياً خلال فترة إقامة كأس العالم 2022 والتي تستضيفها دولة قطر من 21 تشرين الثاني إلى 18 كانون الأول المقبلين.

وقال الفايز ، إن حملة ترويج الأردن سياحياً ستكون قبل انطلاق كأس العالم بفترة معينة وخلال فترة إقامة المونديال العالمي، حيث ستكون وفق خطة مدروسة بعناية.

وأضاف أنه سيتم استثمار إقامة الحدث العالمي في ترويج الأردن كوجهة سياحية فريدة لابد من زيارتها في المستقبل بعد انتهاء فعاليات كأس العالم، بحيث تُشجع السياح على الرجوع إلى المنطقة من جديد وزيارة الأردن.

وبين أنه سيتم استغلال قرب المسافة بين الأردن وقطر والبالغة 3 ساعات، في التشجيع لزيارة المملكة، حيث أن هذه المدة لا تشكل عبئاً لدى السياح، وبالتالي بإمكانه زيارة الأردن والوصول إلى العاصمة عمان التي سيتم استقبالهم فيها بكل سهولة.

وأشار إلى أن فترة إقامة كأس العالم سيكون خلال موسم السياحة الأجنبية الوافدة في الأردن، وعليه سيكون هناك زيادة في أعداد السياح والزوار القادمين إلى المملكة خلال هذه الفترة، وعليه فإن القطاع السياحي الأردني مقبل على انتعاشة كبيرة