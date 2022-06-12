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تزامنا مع عيد الاضحى .. الألبسة تطالب بتأجيل أقساط القروض

منذ 3 ثواني
تزامنا مع عيد الاضحى .. الألبسة تطالب بتأجيل أقساط القروض

وطنا اليوم:طالب نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة سلطان علان البنك المركزي بتأجيل أقساط القروض للشهر المقبل حتى يتمكن المواطنون من التسوق والشراء لموسم عيد الاضحى المبارك ما يسهم بتحريك الاسواق.
ولفت علان في تصريح الى ان الاسواق اليوم بحاجة ماسة الى حزم تمويلية في ظل ماتشهده من تراجع في القدرة الشرائية من جهة، وارتفاع اسعار السلع من جهة الاخرى، موضحا ان الامر يتطلب تقديم حزم تمويلية من خلال تاجيل اقساط القروض للمواطنين والقطاعات التجارية.
وكان علان قد طالب خلال وقت سابق بتكرير تجربة تاجيل اقساط القروض كل ثلاثة شهور نظرا لانها اثبتت فاعليتها على القطاعات التجارية وعلى المواطنين من خلال توفر السيولة وقيام المواطنين بالانفاق في الاسواق.
وقدر علان حجم مستوردات الالبسة والاحذية لموسم عيد الاضحى المبارك بنحو 35 مليون دينار.
وأضاف ان قيمة الالبسة الواردة الى المملكة خلال الربع الاول من العام الحالي، بلغت 57 مليون دينار، مقابل 45 و 42 مليون دينار للفترة نفسها من العاميين الماضيين على التوالي.
وجدد مطالبه باعادة النظر بالاجراءات المطبقة للطرود البريدية موضحا ان الطرود البريدية اصبحت احد الابواب لدخول البضائع المقلدة.
وكانت الحكومة قررت بداية العام الحالي إعادة هيكلة التعرفة الجمركية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتخفيض كلف الإنتاج والأعمال وتحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال وزيادة القوة الشرائية للمواطنين.


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