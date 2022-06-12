الصحف القطرية تبرز احتفالية اربد عاصمة للثقافة العربية

وطنا اليوم:أبرزت الصحف القطرية على صدر صفحاتها الأولى في أعدادها الصادرة اليوم الأحد، الاحتفالية التي نظمتها وزارة الثقافة الأردنية بإطلاق مدينة أربد عاصمة للثقافة العربية 2022.

كما خصصت الصحف القطرية (الراية، الوطن، العرب، لوسيل، الشرق)، مساحات كبيرة في صفحاتها الداخلية، تتحدث عن أهمية الاحتفالية وتاريخ مدينة إربد ودورها الثقافي.

ونشرت الصحف القطرية كذلك صورا تبرز الاحتفالية التي شارك فيها ممثلا عن قطر، وزير الثقافة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني.

وأبرزت صحيفة الراية تصريحات وزير الثقافة القطري التي أكد فيها، أن مدينة إربد غنية بتنوعها الثقافي وقيمها الإنسانية.

وعبر الشيخ عبد الرحمن آل ثاني، عن سعادته بحضور الاحتفالية قائلا: “سعيد بتواجدي في المملكة الأردنية الهاشمية بلد النشامى، لحضور إطلاق تظاهرة إربد عاصمة الثقافة العربية 2022، والكرنفال الشعبي والحفل الفني الذي أقيم بهذه المناسبة، في مدينة تعاقبت عليها الحضارات فأصبحت غنية بتنوعها الثقافي وقيمها الإنسانية”.

من جهتهم، تحدثت صحف الوطن والشرق والعرب ولوسيل عن أهمية الاحتفالية، مؤكدين أهمية مدينة إربد ودورها الريادي في مسيرة الثقافة العربية.

واشاروا الى أن الاحتفالية تشكل مناسبة للتعريف بتاريخ مدينة إربد وحاضرها، كجزء من تاريخ الأردن الذي تعاقبت عليه الكثير من الحضارات العريقة، وحاضره الزاخر بالتراث المهم الثقافي والحضاري