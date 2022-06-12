وزير الأوقاف: 1450 مسجدا في الأردن بلا إمام

وطنا اليوم:كشف وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية محمد الخلايلة أن 1450 مسجدا في الأردن بلا إمام او مؤذن.

وقال الخلايلة إن الحكومة منحت الوزارة مؤخرا استثناء لتعيين 400 امام ومؤذن سيتم تعيينهم قريبا.

واوضح ، أن نقص الائمة والعاملين في المساجد في مختلف المحافظات من التحديات التي تحاول الوزارة التغلب عليها من خلال صندوق الدعوة وتكليف بعض العاملين في مؤسسات اخرى بالعمل كخطباء ومدرسين وأئمة.

ونبه الخلايلة ان التكليفات عن طريق صندوق الدعوة لم يتوقف، إذ يوجد ما يقارب 700 موظف يتقاضون الحد الادنى للاجور ولا يحصلون على اولوية في التعيين، ويتم التعيين عن طريق ديوان الخدمة المدنية، وهو ما ينسحب على المبتعثين على حساب وزارة الاوقاف، حيث يحصلون على دور من قبل ديوان الخدمة ايضا، وكان رأي الديوان ان ابتعاثهم على حساب الوزارة لا يمنحهم اولوية التعيين.

وأشار إلى أن الوزارة استغنت خلال الفترة الاخيرة عن معظم غير الاردنيين في المساجد وهؤلاء كانوا على نوعين منهم من كان موظفا في المساجد غير اردني هذا بقي حتى الان، لكن هناك من سكن منهم في المساجد دون موافقة رسمية وهذا امر لا يجوز وبالتالي كان هناك قرارا بالاستغناء عنها.

ولفت الخلايلة الى ان العاملين في المساجد بحاجة الى تأهيل ولذلك وضعت الوزارة خطة متكاملة لعقد دورات من خلال معهد الملك عبدالله الثاني لتأهيل الائمة والدعاة، بحيث يعقد لهم دورات في اللغة العربية والحديث والتلاوة والتفسير