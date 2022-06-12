محافظ مأدبا: الأجهزة المعنية صادرت الجسم الغريب

وطنا اليوم:كشف محافظ مأدبا نايف الهدايات، صباح الاحد، عن اخر المعلومات المتعلقة بحادثة العثور على جسم غريب ليل السبت الاحد في منطقة حنينا وسط المحافظة .

وقال الهدايات في تصريحات أن الأجهزة المعنية تعاملت مع الحادثة حيث تم التحفظ على الجسم الغريب لغايات فحصه .

وأضاف أنه ولغاية اللحظة لم يتم الكشف عن تفاصيله من قبل الاجهزة المعنية .

وكانت الجهات المعنية فرضت ، ليل السبت الاحد، طوقا أمنيا في منطقة حنينا بمحافظة مأدبا.