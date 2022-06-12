بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

العراقيون يخرجون من نفق كورونا ويغوصون في مواجهة الحمى النزفية

منذ ثانيتين
العراقيون يخرجون من نفق كورونا ويغوصون في مواجهة الحمى النزفية

وطنا اليوم:كشفت وزارة الزراعة العراقية، السبت، عن العوامل التي ساهمت بارتفاع الإصابات بالحمى النزفية إلى 162 حالة، توفي من بينها 27 شخصا.
وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “هناك 4 عوامل ساعدت على ارتفاع الإصابات بمرض الحمى النزفية، هي قلة الكوادر البيطرية واستمرار ذبح الحيوانات العشوائي داخل المدن وعدم الاهتمام بنظافة الحظائر الحيوانية، فضلا عن تقليص الدوام الرسمي ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا”.
ولفت النايف إلى أن “الوزارة لديها تواصل مع جميع مربي الحيوانات ولدينا فرق جوالة في كافة أنحاء العراق لمكافحة الأمراض ومنع وصولها إلى الإنسان”.
وتعد الحمى النزفية من الأمراض المعدية التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلل شديدة تهدد الحياة، مثل تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما يجعلها “تسرِّب”، كما يمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط.

ما أعراض الحمى النزفية؟

تختلف مؤشرات الحمى النزفية الفيروسية وأعراضها حسب المرض، وفقما ذكر موقع “مايو كلينيك” الطبي، حيث يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة، الحُمّى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.
أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيف تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخلل وظيفي في الجهاز العصبي، والغيبوبة والهذيان، والفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.
وتنتشر الحمى النزفية الفيروسية عن طريق مخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى، علما أن الفيروسات التي تسبب الإصابة بالحمى النزفية الفيروسية، تعيش في العديد من العوائل الحيوانية والحشرية، وتشمل في الغالب البعوض أو القراد أو القوارض أو الخفافيش.
وتنتقل بعض أنواع الحمى النزفية الفيروسية عبر لدغات البعوض أو القراد، كما ينتقل البعض الآخر عبر ملامسة سوائل المصاب، مثل الدم أو اللعاب أو السائل المنوي.
ويمكن انتقال عدة أنواع أخرى منها عبر استنشاق فضلات الفئران المصابة.
وإذا سافرت إلى منطقة تنتشر فيها حمى نزفية معينة، فقد تصاب بالعدوى من دون أن تظهر عليك الأعراض إلا بعد عودتك إلى وطنك، وقد يستغرق ظهور الأعراض من يومين إلى 21 يوما حسب نوع الفيروس.
إذا كنت تعيش في مناطق تنتشر فيها هذه الأمراض أو تعمل فيها أو تسافر إليها، فاحمِ نفسك من العدوى مستخدما وسائل واقية مناسبة عند التعامل مع الدم أو سوائل الجسم، كارتداء القفازات وواقيات العينين والوجه.
وتشمل الاحتياطات أيضا توخي الحذر عند التعامل مع عينات المختبرات والنفايات وتطهيرها والتخلص منها.
وعلى الرغم من عدم وجود علاج معين لمعظم أنواع الحمى النزفية الفيروسية، فقد يساعد عقارا “ريبافيرين” و”فيرازول” على تقصير مسار بعض أنواع العدوى ومنع حدوث مضاعفات في بعض الحالات


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

10:31

المياه: جذوع شجر داخل خط ساكب سبب الانقطاع

10:10

وزير الدفاع الصيني: سنقاتل حتى الرمق الأخير لمنع استقلال تايوان

10:04

الهندسة في “الإسراء” تناقش رسالة ماجستير في تخصص إدارة المشاريع الهندسية

10:02

الأسواق الحرة الاردنية تعلن “تحسنا ملحوظا” في الاداء المالي للشركة

09:58

شاهدوا : فيضانات عارمة تجتاح العاصمة التركية

09:52

التربية: معايير لاختيار الطلاب بمرحلة رياض الاطفال

09:47

وفاة و21 اصابة إثر حوادث مرورية خلال 24 ساعة

09:43

المغرب يمنع بثّ فيلم سيدة الجنة المثير للجدل

09:36

النرويج تقرر وسم منتجات مستوطنات الاحتلال

09:32

إدارة بايدن تجهز بنية تحتية ضخمة للسيارات الكهربائية

09:26

وفيات الاحد 12-6-2022

09:20

كلنا مع ربى يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن

09:19

كيسنجر: أحداث كبيرة قادمة في الشرق الأوسط

09:08

الحواتمة ينعى العريف فراس السواريه

09:05

تراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة الأحد

08:34

اعتراض مركبة الوزير السابق مالك حداد والتهجم عليه لفظيا من قبل خارجين عن القانون

08:08

ردا على الشهابي .. المملكة الاردنية هاشمية وفلسطين للفلسطينيين

06:19

مملكة فلسطين الهاشمية ؛ أيها الفلسطينيون عليكم التنازل عن حقوقكم!

01:38

جسم مشبوه في مأدبا يستنفر الاجهزة الأمنية

00:27

مكافحة عمالة الأطفال خطوة الألف ميل في طريق الحد من التسرب المدرسي

22:56

الصرايرة يولم لزوار مقامات الصحابة في المزار الجنوبي

21:53

الروابدة يرفض عرضا بحرينيا .. البقعة يبدأ بالتسوية قريبا .. لاعبين يتساءلون عن المستحقات

21:13

رئيس الديوان الملكي يقدم واجب العزاء بالشهيد السيايدة

20:00

” المرأة في الحياة السياسية ” معيقات ثقافية وتحديات مجتمعية

19:40

هل سيقفل ملف إسرائيل

19:21

حقيقة ماحدث على متن طائرة تابعة لشركة الأردنية للطيران

19:17

متلازمة الفساد والإستبداد في عالمنا العربي (1-2).

19:15

صور للأقمار الاصطناعية تكشف ما فعلته الضربة “الإسرائيلية” في مطار دمشق

18:51

عامل وطن يشعل مواقع التواصل

18:18

موعد عطلة عيد الاضحى

18:10

جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تدعم حملة “ازرع صمودك” في القدس وغزة

16:32

وفاة شخص سقط من أعلى مبنى سكني في اربد

16:25

الرئيس الاوكراني: يجب أن نوقف روسيا

16:16

صور/ “فريق اجيال الزيتون” يطلق مسابقه جائزة الاطفال للزيتون

15:53

ماهي نقاط ضعف الإقتصاد العالمي التي تحدث عنها الساكت..؟

15:45

هل سمع أحدكم من المسؤولين بمركز إبداع الكرك؟

15:20

هام للاردنيين حول حبس المدين

15:00

عاجل | حملة أمنية في الكرك

14:28

حريق كبير بالقرب من مجمع عمان باربد

13:30

المكافحة تلقي القبض بتاجر مخدرات بطريقة جهنمية

13:15

تغليظ عقوبة أصحاب سوابق كرروا جرائمهم حتى 8 سنوات

13:01

لغة لافتات بلدية إربد

13:00

مادبا.. مقتل عشريني طعنا اثر خلافات شخصية

12:19

خبير الأفاعي الأردني “الصقور” يحذر من خطر أفعى فلسطين ويكشف اماكن تواجدها في الاردن

12:07

الأردن الجديد : هيئة شؤون المستقبل في مجلس الأمن القومي  ؟ 

11:59

تجديد اتفاقية خدمات الاتصالات بين القوات المسلحة وأورنج الأردن

11:41

غازي ابو جنيب الفايز يتحدث عن منصة المغترب الأردني

11:17

عامل وطن يثير اعجاب نشطاء التواصل الاجتماعي بعد تخرجه من الجامعة

وفيات

وفيات الاحد 12-6-2022الحواتمة ينعى العريف فراس السواريهوفيات الخميس 9-6-2022ملك حلوه الحوح وفارس حلقة يسعد صباحك في ذمة اللهوفيات الاربعاء 8-6-2022