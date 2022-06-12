المياه: جذوع شجر داخل خط ساكب سبب الانقطاع

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه وشركة مياه اليرموك أن أحد الخطوط الناقلة للمياه في محافظة جرش قد تعرض للانسداد بشكل مفاجئ اثناء تحويل الضخ الى مناطق الدور في ساكب، حيث قامت كوادرها العاملة يوم السبت بالتحرك الى الموقع والبدء بالبحث عن مصدر الخلل.

وبعد بحث على طول مسار الخط تبين وجود جذوع شجر تم وضعها داخل الخط الناقل لمنع وصول المياه الى المناطق المخصص عليها الدور وقامت الكوادر الفنية طوال الليل باعادة اصلاح الخط وتصويب الوضع واعادة الضخ في صباح اليوم الاحد الساعة 8 صباحا الى مناطق الدور في ساكب.

وبينت ان المناطق التي تأثرت بتأخر الضخ هي مناطق ساكب وحي الوسط وحي الطور العالي والمنخفض وحارة الذيب وطريق الحسينيات والهواية والمسرب ونجدة وطريق المحمية وقد عاد الضخ اليها صباح اليوم الاحد.

وناشدت الوزارة /سلطة المياه وشركة مياه اليرموك الجميع التعاون خاصة في هذه الظروف المائية الحرجة نتيجة نقص كميات المياه والابلاغ عن الاعتداءات وكل محاولات العبث، لانجاح الجهود التي تبذلها الفرق الفنية، معربة عن شكرها وتقديرها لكافة الجهات والمواطنين الذين يقومون بالابلاغ عن المعتدين التي سولت لهم أنفسهم المساس بحقوق الوطن والمواطنين المائية مؤكدة ان القانون يعتبر الاعتداء على خطوط ومصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة.