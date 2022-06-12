شاهدوا : فيضانات عارمة تجتاح العاصمة التركية

وطنا اليوم:قالت السلطات التركية إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد، أمس السبت، أدت إلى حدوث فيضانات أسفرت عن مقتل شخص.

وذكرت وكالة أنباء “الأناضول” الرسمية أن فرق البحث والإنقاذ عثرت على جثة شاب (27 عاما)، كان يعمل سائق حافلة.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية قد صرح في وقت سابق بأن السلطات تلقت بلاغا عن شخص مفقود.

وأرسلت السلطات 44 من رجال البحث والإنقاذ والإطفاء في أنقرة إلى المنطقة، حيث عثر على جثة الشاب بالقرب من مجرى نهر بين أغصان الأشجار.

وذكر عمدة أنقرة منصور يافاش، على حسابه على “تويتر” أنه تم إنقاذ 35 شخصا.

وأشار إلى حدوث فيضانات في 300 موقع، وسقوط 35 شجرة وانهيار 23 سقفا وثلاثة أعمدة إنارة.

ويواصل أكثر من 3000 رجل بحث وإنقاذ وإطفاء العمل في المناطق المتضررة