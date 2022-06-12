التربية: معايير لاختيار الطلاب بمرحلة رياض الاطفال

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي في وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة، الاحد ، أن تسجيل الطلاب من بداية مرحلة رياض الاطفال وحتى الصفوف الثانوية في جميع مدارس المملكة الحكومية هو حق لكل طالب وطالبة، دون النظر للوضع الاقتصادي لولي الأمر.

وأكد المساعفة بتصريحات اذاعية لـ أمن اف ام أنه سيتم اتاحة الرابط الالكتروني لتسجيل الطلبة الاردنيين وغير الاردنيين وذوي الاعاقة في المدارس الحكومية خلال الاسبوع الحالي، فيما يتم التسجيل في المدارس الخاصة بذهاب ولي الأمر مباشرة الى المدرسة التي يختارها .

وبين الناطق الإعلامي في وزارة التربية والتعليم، أن هناك معايير لاختيار الطلاب في مرحلة رياض الاطفال، منها الطاقة الاستيعابية للغرفة الصفية المحددة بـ”25″ طالبا، وقرب منطقة سكن الطالب من المدرسة

واشار المساعفة الى أن هناك برنامجا موازيا لرفع الاستعداد للتعلم للذين لم يستطيعوا ان يلتحقوا ببرنامج رياض الاطفال، مدة 15 يوما ويبدأ بتاريخ 15 ولغاية 31 آب 2022 وبعد ذلك يستمر ليوم واحد “السبت” ولمدة 4:30 ساعة يوميا