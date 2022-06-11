حقيقة ماحدث على متن طائرة تابعة لشركة الأردنية للطيران

وطنا اليوم – اكد مصدر مطلع انه لاصحة لما يتم تداوله حول قيام بعض الاشخاص بمحاولة لخطف طائرة اردنية في احدى الدول الافريقية وفق ما هو متداول بفيديو على بعض ابمواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبين المصدر ان احداث الفيديو تعود الى نحو قبل شهر من تاريخ اليوم ، وان تفاصيل الحادثة تدور ان احدى شركات الطيران الاردنية العامة في احدى الدول الافريقية ” نيجيريا ” كانت تتجه الى احدى المطارات التابع لاحدى المناطق وونظرا لعدم قيامها بدفع رسوم الارضية والمناولة وثمن الفيول ، فلم يتم السماح له بالهبوط في تلك المنطقة ، الامر الذي دفع بكابتن الطائرة الى تغيير وجهته نحو مطار قريبا من مطار المدون بالتذكره مما اثار غضب واستياء الركاب الذين حاولوا الدخول الى قمرة القيادة الا ان وجود حارس الطائره حال دون تطور الامر .

وبين المصدر ان الشركة قامت بعد ذلك بايصال الركاب الى وجهتهم والاعتذار لهم على الحدث الذي رافق رحلتهم