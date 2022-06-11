بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

ماهي نقاط ضعف الإقتصاد العالمي التي تحدث عنها الساكت..؟

منذ دقيقة واحدة
ماهي نقاط ضعف الإقتصاد العالمي التي تحدث عنها الساكت..؟

وطنا اليوم – قال الكاتب الاقتصادي موسى الساكت في حديث له حول نقاط ضعف الاقتصاد العالمي وانعكاسه على مايجري في الاسواق المحلية والعالمية بان الاقتصاد العالمي من 4 نقاط ضعف: أسعار نفط مرتفعة، تضخم، أسواق مالية غير مستقرة، ونمو منخفض

ابرز مظاهر ‎#التضخم؛ ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القوة الشرائية من ابرزها ندرة العرض وارتفاع تكاليف المواد الاولية.

واضاف الساكت ‏كل هذا يشير الى احتمال دخول الاقتصاد في ركود تضخمي واحتمال كبير بتخلف الاقتصادات الناشئة عن تسديد الديون بالعملات الاجنبية خصوصا بعد الارتفاعات القادمة على الفوائد لكبح جماح التضخم الذي وصل 8.6% في الولايات المتحدة الامريكية الاعلى من 40 عام!


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

15:45

هل سمع أحدكم من المسؤولين بمركز إبداع الكرك؟

15:20

هام للاردنيين حول حبس المدين

15:00

عاجل | حملة أمنية في الكرك

14:28

حريق كبير بالقرب من مجمع عمان باربد

13:30

المكافحة تلقي القبض بتاجر مخدرات بطريقة جهنمية

13:15

تغليظ عقوبة أصحاب سوابق كرروا جرائمهم حتى 8 سنوات

13:01

لغة لافتات بلدية إربد

13:00

مادبا.. مقتل عشريني طعنا اثر خلافات شخصية

12:19

خبير الأفاعي الأردني “الصقور” يحذر من خطر أفعى فلسطين ويكشف اماكن تواجدها في الاردن

12:07

الأردن الجديد : هيئة شؤون المستقبل في مجلس الأمن القومي  ؟ 

11:59

تجديد اتفاقية خدمات الاتصالات بين القوات المسلحة وأورنج الأردن

11:41

غازي ابو جنيب الفايز يتحدث عن منصة المغترب الأردني

11:17

عامل وطن يثير اعجاب نشطاء التواصل الاجتماعي بعد تخرجه من الجامعة

11:12

سوريا: تعطل مطار دمشق الدولي نتيجة العدوان الاسرائيلي

11:03

رصاصة طائشة تصيب شاب بالرأس أمام منزله في إربد

10:56

الزراعة تعلن عن توفر كافة احتياجات المواطنين من الاضاحي

10:29

النادي الصيفي لعام 2022  بنادي الارينا في عمان الأهلية

08:55

مجدداً … خطأ اخر في يافطات بلدية إربد (كونوا) وليس ( كونو)

08:44

“مدرسة الروابي للبنات”.. رغم الجدل تستعد نتفليكس لعرض الجزء الثاني

08:38

الأردنية حنان أبو عثمان تنفرد بلقب أول خريجة برتبة “ربان أعالي بحار”

08:26

أين المشكلة في الأردن؟

06:20

مقترح أميركي لبناء دفاع جوي مشترك يضم “إسرائيل” ودول عربية بينها الاردن

06:15

مذيع هندي يدعو لقصف المسجد النبوي بالصواريخ الإسرائيليّة!

06:10

45 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في “الأقصى”

06:05

محمد بن زايد وبنيت يبحثان التعاون الثنائي

06:02

الكشف عن حطام سفينة ملكية بريطانية غرقت قبل 340 عاما

05:51

ارتفاع درجات الحرارة اليوم السبت

05:47

محافظ الكرك يوضح حول المقطع المتداول في الكرك

05:42

المجالي يكتب: قراءة في خطاب شهير للمغفور له الملك الحسين في 19 شباط 1986

23:42

كيف استدعى الجهاز الفني للرديف لاعبا مصابا ومادور الجهاز الطبي

23:24

بلدية اربد: ازالة يافطات تحتوي خطأ لغوي

22:33

مخنوقون” جميعا.. ما الحل؟

21:29

النائب حداد : لدينا حكومة فاقدة البوصلة مهمتها بيع الوهم للمواطنين

21:11

طهبوب تستذكر كايد مفلح العبيدات و خضر شكري يعقوب

20:47

الأردن التاسع عربيا بالأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية

20:28

مدير لمدرسة بالـ1958 يرعى احتفالها باستقلال الأردن

20:20

كينيدي: الكوكايين أرخص من البنزين في الولايات المتحدة

20:13

إطلاق فعاليات إربد العاصمة العربية للثقافة الأحد

19:58

وكيل أعمال زيدان يرد على خبر توقيعه مع باريس

19:44

البنك المركزي الروسي يخفض الفائدة إلى مستوى ما قبل الحرب

19:40

الجغبير: الصناعيون على خطى الملك بالانجاز ونجدد البيعة والولاء

19:36

مكافحة المخدرات: إخفاء أثر المواد المخدرة بتناول الأعشاب أكذوبة

19:31

رئيس الوزراء البريطاني : إما قبول تخفيضات في الأجور أو مواجهة الركود

19:23

المياه : الوضع المائي سيكون مشابها للسنوات الماضية

19:18

الأردن: لا اعتراف بسلطة محاكم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية

18:58

لماذا ارتدت #ملكة_جمال_فلسطين لباس الاسرى في سجون الاحتلال ؟

18:49

الزعبي: 2.6 مليون دينار مديونية نادي الرمثا

18:21

عاجل- مالذي يجري في اسواق المال ؟ … ارتفاع كبير على سعر الدولار

وفيات

وفيات الخميس 9-6-2022ملك حلوه الحوح وفارس حلقة يسعد صباحك في ذمة اللهوفيات الاربعاء 8-6-2022وفيات الثلاثاء 7-6-2022وفيات الاثنين 6-6-2022