ماهي نقاط ضعف الإقتصاد العالمي التي تحدث عنها الساكت..؟

وطنا اليوم – قال الكاتب الاقتصادي موسى الساكت في حديث له حول نقاط ضعف الاقتصاد العالمي وانعكاسه على مايجري في الاسواق المحلية والعالمية بان الاقتصاد العالمي من 4 نقاط ضعف: أسعار نفط مرتفعة، تضخم، أسواق مالية غير مستقرة، ونمو منخفض

ابرز مظاهر ‎#التضخم؛ ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القوة الشرائية من ابرزها ندرة العرض وارتفاع تكاليف المواد الاولية.

واضاف الساكت ‏كل هذا يشير الى احتمال دخول الاقتصاد في ركود تضخمي واحتمال كبير بتخلف الاقتصادات الناشئة عن تسديد الديون بالعملات الاجنبية خصوصا بعد الارتفاعات القادمة على الفوائد لكبح جماح التضخم الذي وصل 8.6% في الولايات المتحدة الامريكية الاعلى من 40 عام!