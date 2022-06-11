المكافحة تلقي القبض بتاجر مخدرات بطريقة جهنمية

وطنا اليوم_ايدت محكمة التمييز حكما أصدرته محكمة أمن الدولة يقضي بسجن تاجر مخدرات لمدة عام بعد إدانته ببيع مخدرات غير قانونية إلى رجل أمن سري في عمان.



وأعلنت محكمة أمن الدولة أن المدعى عليه مذنب بحيازة وبيع مخدرات غير قانونية في السوق المحلي في 14 أغسطس / آب 2021، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات لارتكابه جريمة حيازة مخدرات غير مشروعة وأمرته بدفع 1500 دينار غرامة.







إلا أن المحكمة قررت تخفيض العقوبة إلى 12 شهرًا في السجن وخفض الغرامة إلى 1000 دينار لمنح المتهم “فرصة ثانية في الحياة”.