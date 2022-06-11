بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

لغة لافتات بلدية إربد

منذ 8 ثواني
لغة لافتات بلدية إربد

أبوعربي إبراهيم أبوقديري

هي هفوات لغوية وقع فيها من يتولون في البلدية عادة وسنوياً مهمة إعداد اللافتات في كل المناسبات الدورية. ولا مسؤولية ولا علاقة لجهة (إربد عاصمة الثقافة) بذلك

و للفائدة اللغوية
*الكسرة أم الياء مع المؤنث :
_كسرة فقط مع الضمائر متصلة أو منفصلة مع المؤنث :
لكِ أنتِ رداً على ما قلتِ

_ تثبيت الياء ( ضمير المخاطبة) في حالات الأمر… ونصب المضارع وجزمه (بالترتيب) :
اركضي… فلن تفوزي… إذا لم تسرعي
نقول يا رجل صلِّ على النبيّ. وأنتِ صلّىي على النبي… فحذفنا الياء مع المذكر لأنها حرف علة علامة جزم
وثبتناها مع المؤنث لأنها ضمير المخاطبة فاعل

* ألف التفريق في الأفعال( بين واو الجماعة وواو حرف العلة)
_ يتم تثبيت ألف التفريق بعد ضمير واو الجماعة :
في فعل الأمر : انهَضُوا
الفعل الماضي : سرقوا
المضارع المجزوم : لم يُخلِصوا
المضارع المنصوب ; لن تَفشَلوا إن شاء الله
_ في حين الواو حرف العلة في آخر الفعل المضارع لا يتبعه ألف :
سواء الفعل المضارع مسند للجمع :
نحن ندعو الله ونرجو شفاعته
أو الفعل المضارع
المسند إلى المفرد :
السفينة ترسو.
ينجو بنفسه
أنا ادعو له أن ينجو

ملاحظة عادة حصة القواعد يكون الملل منها أكثر من فوائدها خاصة عندما تكون المعلومة متواضعة ومعروفة مسبقاً لديكم. فأرجو المعذرة والمسامحة.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

13:00

مادبا.. مقتل عشريني طعنا اثر خلافات شخصية

12:19

خبير الأفاعي الأردني “الصقور” يحذر من خطر أفعى فلسطين ويكشف اماكن تواجدها في الاردن

12:07

الأردن الجديد : هيئة شؤون المستقبل في مجلس الأمن القومي  ؟ 

11:59

تجديد اتفاقية خدمات الاتصالات بين القوات المسلحة وأورنج الأردن

11:41

غازي ابو جنيب الفايز يتحدث عن منصة المغترب الأردني

11:17

عامل وطن يثير اعجاب نشطاء التواصل الاجتماعي بعد تخرجه من الجامعة

11:12

سوريا: تعطل مطار دمشق الدولي نتيجة العدوان الاسرائيلي

11:03

رصاصة طائشة تصيب شاب بالرأس أمام منزله في إربد

10:56

الزراعة تعلن عن توفر كافة احتياجات المواطنين من الاضاحي

10:29

النادي الصيفي لعام 2022  بنادي الارينا في عمان الأهلية

08:55

مجدداً … خطأ اخر في يافطات بلدية إربد (كونوا) وليس ( كونو)

08:44

“مدرسة الروابي للبنات”.. رغم الجدل تستعد نتفليكس لعرض الجزء الثاني

08:38

الأردنية حنان أبو عثمان تنفرد بلقب أول خريجة برتبة “ربان أعالي بحار”

08:26

أين المشكلة في الأردن؟

06:20

مقترح أميركي لبناء دفاع جوي مشترك يضم “إسرائيل” ودول عربية بينها الاردن

06:15

مذيع هندي يدعو لقصف المسجد النبوي بالصواريخ الإسرائيليّة!

06:10

45 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في “الأقصى”

06:05

محمد بن زايد وبنيت يبحثان التعاون الثنائي

06:02

الكشف عن حطام سفينة ملكية بريطانية غرقت قبل 340 عاما

05:51

ارتفاع درجات الحرارة اليوم السبت

05:47

محافظ الكرك يوضح حول المقطع المتداول في الكرك

05:42

المجالي يكتب: قراءة في خطاب شهير للمغفور له الملك الحسين في 19 شباط 1986

23:42

كيف استدعى الجهاز الفني للرديف لاعبا مصابا ومادور الجهاز الطبي

23:24

بلدية اربد: ازالة يافطات تحتوي خطأ لغوي

22:33

مخنوقون” جميعا.. ما الحل؟

21:11

طهبوب تستذكر كايد مفلح العبيدات و خضر شكري يعقوب

20:47

الأردن التاسع عربيا بالأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية

20:28

مدير لمدرسة بالـ1958 يرعى احتفالها باستقلال الأردن

20:20

كينيدي: الكوكايين أرخص من البنزين في الولايات المتحدة

20:13

إطلاق فعاليات إربد العاصمة العربية للثقافة الأحد

19:58

وكيل أعمال زيدان يرد على خبر توقيعه مع باريس

19:44

البنك المركزي الروسي يخفض الفائدة إلى مستوى ما قبل الحرب

19:40

الجغبير: الصناعيون على خطى الملك بالانجاز ونجدد البيعة والولاء

19:36

مكافحة المخدرات: إخفاء أثر المواد المخدرة بتناول الأعشاب أكذوبة

19:31

رئيس الوزراء البريطاني : إما قبول تخفيضات في الأجور أو مواجهة الركود

19:23

المياه : الوضع المائي سيكون مشابها للسنوات الماضية

19:18

الأردن: لا اعتراف بسلطة محاكم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية

18:58

لماذا ارتدت #ملكة_جمال_فلسطين لباس الاسرى في سجون الاحتلال ؟

18:49

الزعبي: 2.6 مليون دينار مديونية نادي الرمثا

18:21

عاجل- مالذي يجري في اسواق المال ؟ … ارتفاع كبير على سعر الدولار

18:08

‏عاجل – النشامى يلاقي نظيره الإندونيسي غداً ضمن التصفيات الآسيوية وهاشتاغ ‎#معك_يالنشمي يتصدر

17:56

الشوبكي: امريكيا قد ترفع الفائدة خلال ايام وهذا قد ينعكس على الاردن والعالم

17:49

لماذا اغلق مطار دمشق الدولي … وماعلاقة تحركات #الفرقة_الرابعة

17:31

ميقاتي في الاردن .. ماذا قال بحضور الشريف شاكر بن زيد ؟

17:28

عودة الحوراني لقيادة فريق الرمثا

16:51

الصين تدق طبول الحرب.. وتتوعد بسحق أي مخطط بشأن تايوان

16:41

التحول للمركبات الكهربائية .. فكرة تراود المجتمع الأردني

16:40

اشتعال مركبة صغيرة في إربد

وفيات

وفيات الخميس 9-6-2022ملك حلوه الحوح وفارس حلقة يسعد صباحك في ذمة اللهوفيات الاربعاء 8-6-2022وفيات الثلاثاء 7-6-2022وفيات الاثنين 6-6-2022