خبير الأفاعي الأردني “الصقور” يحذر من خطر أفعى فلسطين ويكشف اماكن تواجدها في الاردن

وطنا اليوم_قال خبير الأفاعي الأردني ياسين الصقور، إن أفعى فلسطين تتواجد في كافة أنحاء الأردن، لافتا إلى أن ما يميزها الحركة البطيئة وانتشارها ليلا.







وأضاف الصقور، أن “الترياق” الخاص للعلاج من لدغة الأفعى غير متوفر في الأردن، ما يستدعي طلبه من فلسطين كونها الوحيدة التي تقوم بتصنيعه.





وأشار إلى أن شقيقه تعرض للدغة أفعى فلسطين، و”طلبنا من خبير فلسطين في الأفاعي جمال العمواسي بتوفير الترياق الذي تم تزويدنا به لاحقا”.



ودعا الصقور المواطنين إلى عدم الاقتراب من أفعى فلسطين، والتواصل مع الدفاع المدني تحسبا من تعرضهم لخطر لدغتها.



وناشد الصقور الحكومة بتوفير الترياق السعودي والترياق الفلسطيني الخاص بعلاج لدغة أفعى فلسطين، لافتا إلى أنه منذ نحو 4 سنوات يطالب بذلك دون جدوى، موضحا أن هناك تكاتفا بين خبراء الأفاعي في الوطن العربي لتبادل خبراتهم