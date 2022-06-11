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سوريا: تعطل مطار دمشق الدولي نتيجة العدوان الاسرائيلي

منذ دقيقة واحدة
سوريا: تعطل مطار دمشق الدولي نتيجة العدوان الاسرائيلي

وطنا اليوم_أعلنت وزارة النقل السورية أن العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف البنية التحتية لمطار دمشق الدولي فجر اليوم تسبب بخروج المهابط عن الخدمة.

وبينت الوزارة في بيان لها أن مهابط الطائرات تضررت في أكثر من موقع وبشكل كبير مع الإنارة الملاحية إضافة إلى تعرض مبنى الصالة الثانية للمطار لأضرار مادية نتيجة العدوان ، وبالتالي تم نتيجة لهذه الأضرار تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر المطار حتى إشعارٍ آخر .

وأشارت الوزارة إلى أن كوادرها في الطيران المدني والشركات الوطنية المختصة تعمل على إزالة آثار العدوان وإصلاح الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمطار وستتم فور إصلاحها والتأكد من سلامتها وأمانها إعادة واستئناف الحركة التشغيلية للمطار وبالتنسيق مع النواقل الجوية .

وكانت وسائط دفاعنا الجوي تصدت فجر اليوم لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط جنوب مدينة دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وأدى العدوان الإسرائيلي إلى إصابة مواطن مدنى بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.


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