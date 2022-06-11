بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

ارتفاع درجات الحرارة اليوم السبت

منذ 3 ثواني
ارتفاع درجات الحرارة اليوم السبت

 

وطنا اليوم – قالت ادارة الارصاد الجوية بان الطقس يكون نهار  السبت تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة، حيث ترتفع درجات الحرارة وتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (4-6) درجات مئوية، الأجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات اثناء النهار.
ليــــــــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
التحذيرات ليوم السبت :
– خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خاصة وقت الظهيرة.
اما يوم الاحد يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر وتكون مثيرة للغبار على فترات في مناطق البادية.
التحذيرات ليوم الاحد :
– خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
– خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

05:47

محافظ الكرك يوضح حول المقطع المتداول في الكرك

05:42

المجالي يكتب: قراءة في خطاب شهير للمغفور له الملك الحسين في 19 شباط 1986

23:42

كيف استدعى الجهاز الفني للرديف لاعبا مصابا ومادور الجهاز الطبي

23:24

بلدية اربد: ازالة يافطات تحتوي خطأ لغوي

22:33

مخنوقون” جميعا.. ما الحل؟

21:29

النائب حداد : لدينا حكومة فاقدة البوصلة مهمتها بيع الوهم للمواطنين

21:11

طهبوب تستذكر كايد مفلح العبيدات و خضر شكري يعقوب

20:47

الأردن التاسع عربيا بالأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية

20:28

مدير لمدرسة بالـ1958 يرعى احتفالها باستقلال الأردن

20:20

كينيدي: الكوكايين أرخص من البنزين في الولايات المتحدة

20:13

إطلاق فعاليات إربد العاصمة العربية للثقافة الأحد

19:58

وكيل أعمال زيدان يرد على خبر توقيعه مع باريس

19:44

البنك المركزي الروسي يخفض الفائدة إلى مستوى ما قبل الحرب

19:40

الجغبير: الصناعيون على خطى الملك بالانجاز ونجدد البيعة والولاء

19:36

مكافحة المخدرات: إخفاء أثر المواد المخدرة بتناول الأعشاب أكذوبة

19:31

رئيس الوزراء البريطاني : إما قبول تخفيضات في الأجور أو مواجهة الركود

19:23

المياه : الوضع المائي سيكون مشابها للسنوات الماضية

19:18

الأردن: لا اعتراف بسلطة محاكم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية

18:58

لماذا ارتدت #ملكة_جمال_فلسطين لباس الاسرى في سجون الاحتلال ؟

18:49

الزعبي: 2.6 مليون دينار مديونية نادي الرمثا

18:21

عاجل- مالذي يجري في اسواق المال ؟ … ارتفاع كبير على سعر الدولار

18:08

‏عاجل – النشامى يلاقي نظيره الإندونيسي غداً ضمن التصفيات الآسيوية وهاشتاغ ‎#معك_يالنشمي يتصدر

17:56

الشوبكي: امريكيا قد ترفع الفائدة خلال ايام وهذا قد ينعكس على الاردن والعالم

17:49

لماذا اغلق مطار دمشق الدولي … وماعلاقة تحركات #الفرقة_الرابعة

17:31

ميقاتي في الاردن .. ماذا قال بحضور الشريف شاكر بن زيد ؟

17:28

عودة الحوراني لقيادة فريق الرمثا

16:51

الصين تدق طبول الحرب.. وتتوعد بسحق أي مخطط بشأن تايوان

16:41

التحول للمركبات الكهربائية .. فكرة تراود المجتمع الأردني

16:40

اشتعال مركبة صغيرة في إربد

15:52

ولي العهد يشارك جموع المصلين صلاة الجمعة

15:43

توقيف شخصين لنشرهم أخبارا كاذبة عن تلفريك عجلون

15:37

5 فرق أردنية من العشرة الأوائل في مسابقة المحارب الدولية

15:15

ﺷﻜﺮﻱ ﺑﻜﺮ ﺑﻴﻨﻮ .. اول شهيد ﺷﻴﺸﺎﻧﻲ ﺗﺮﻭﻱ ﺩﻣﺎﺋﻪ ﺛﺮﻯ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻋﺎﻡ 1948

15:12

مالك مزرعة الأبقار ينفي ما جاء في بيان وزارة الزراعة

14:52

حالة البلاد يوصي بمحاربة التطرف وآفة المخدرات

14:43

تعديلات منتظرة على خطة وتشكيلة المنتخب ومواجهة إندونيسيا لـ “فك” الشراكة

14:37

إحباط 3 محاولات لتهريب 302 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة

14:25

بيل غيتس محذراً: الوباء المقبل قد ينهي المجتمع

14:24

ضجة في السودان بعد فرض ضريبة على العقارب

14:10

تحذير من تداعيات حظر الغاز الروسي .. سيدمر الاقتصاد الأوروبي

14:03

تعليق جميع رحلات مطار دمشق الدولي

14:01

مصر تعلن سداد 24 مليار دولار ديونًا منذ بداية العام

13:55

علا الفارس مدريدية

13:37

أعطال فنية تؤخر ضخ المياه لمناطق محددة في عمّان والرصيفة

13:36

شكاوي بوجود حشرات وديدان بأحد المخابز بالسلط

13:32

الأعلى منذ 17 عاما.. سعر لتر البنزين في بريطانيا 2.2 دولار

13:27

العيسوي : المبادرات الملكية ستشمل أكبر شريحة ممكنة من المواطنين

11:43

موسم الحمضيات بالأغوار.. انتكاسات متتالية ترهق المزارعين قبل القطاف

وفيات

وفيات الخميس 9-6-2022ملك حلوه الحوح وفارس حلقة يسعد صباحك في ذمة اللهوفيات الاربعاء 8-6-2022وفيات الثلاثاء 7-6-2022وفيات الاثنين 6-6-2022