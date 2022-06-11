ارتفاع درجات الحرارة اليوم السبت

وطنا اليوم – قالت ادارة الارصاد الجوية بان الطقس يكون نهار السبت تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة، حيث ترتفع درجات الحرارة وتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (4-6) درجات مئوية، الأجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات اثناء النهار.

ليــــــــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

التحذيرات ليوم السبت :

– خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خاصة وقت الظهيرة.

اما يوم الاحد يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر وتكون مثيرة للغبار على فترات في مناطق البادية.

التحذيرات ليوم الاحد :

– خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

– خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.