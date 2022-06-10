وطنا اليوم:في لفتة جميلة، احتفلت مدرسة ايل الأساسية للبنين جنوبي الأردن، بذكرى استقلال الأردن تحت رعاية الاستاذ خليل محمد الطرشان، والذي كان مديرا للمدرسة ذاتها للعام ١٩٥٨/١٩٥٩.
واشتمل الحفل على كلمات وقصائد وطنية ونشاطات طلابية وافتتاح معرض التراث وتكريم لمدراء المدرسة السابقين والداعمين للمدرسة والطلبة المشاركين بالانشطة المختلفة
مدير لمدرسة بالـ1958 يرعى احتفالها باستقلال الأردن
وطنا اليوم:في لفتة جميلة، احتفلت مدرسة ايل الأساسية للبنين جنوبي الأردن، بذكرى استقلال الأردن تحت رعاية الاستاذ خليل محمد الطرشان، والذي كان مديرا للمدرسة ذاتها للعام ١٩٥٨/١٩٥٩.