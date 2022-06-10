كينيدي: الكوكايين أرخص من البنزين في الولايات المتحدة

وطنا اليوم:قال السيناتور الأمريكي جون كينيدي في مقابلةٍ تلفزيونيّة، بأن شراء الكوكايين في ولاية لويزيانا الأمريكيّة أرخص من شراء البنزين.

وارتفعت أسعار البنزين في أمريكا إلى أرقام غير مسبوقة، مع استمرار رفض الدول النفطيّة زيادة الإنتاج النفطي، وفرض العقوبات على الغاز والنفط الروسيين بفعل أزمة الحرب الروسيّة- الأوكرانيّة.

وبدأ مواطنون في أمريكا وأوروبا بالاستغناء عن سياراتهم، والبحث عن بدائل للتنقّل، كما واتخاذ إجراءات تقشّفيّة في مصروفاتهم اليوميّة بعد ارتفاع الأسعار الجنوني، وانقطاع بعض المواد الغذائيّة من الأسواق الأمريكيّة.

ويذكر أن بنك غولدمان ساكس توقع أن متوسط أسعار خام برنت (المقياس العالمي لأسعار النفط) سيبلغ 140 دولارًا للبرميل بين يوليو وسبتمبر، مرتفعا من 125 دولارًا للبرميل. يتم تداول خام برنت حاليًا عند حوالي 120 دولارًا للبرميل.

والأسوأ من ذلك، قال البنك إن أسعار التجزئة للبنزين في الصيف ستحتاج إلى الارتفاع إلى المستويات المرتبطة عادة بـ 160 دولارًا للنفط من أجل تقليص الطلب.