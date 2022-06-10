إطلاق فعاليات إربد العاصمة العربية للثقافة الأحد

وطنا اليوم:تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في الساعة السابعة من مساء يوم الأحد 12 الجاري على مدرج الكندي بجامعة اليرموك فعاليات احتفالية إربد العاصمة العربية للثقافة للعام 2022.

يستهل الحفل بكلمة لرئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، رئيس اللجنة الوطنية العليا للاحتفالية.كما تشتمل الاحتفالية على كلمة لوزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، وكلمة للمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم معالي د. محمد ولد إعمر.

الحفل يشتمل على مراسم تسلم الراية من مدينة بيت لحم الفلسطينية، وسيقوم بتسلم الراية وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور عاطف ابو سيف لوزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، ويلي ذلك اوبريت بعنوان: “إربد إقحوانة الحياة” التي تستعرض تاريخ الأردن خلال فتراته التاريخية المختلفة وصولا إلى منجزه الثقافي في المائة عام الماضية،وعبوره بأمل إلى المئوية الثانية.

وتسبق الاحتفالية الرسمية فعالية كرنفالية في الساعة الخامسة من مساء يوم السبت 11 الجاري،وبمشاركة عربية وشعبية واسعة تنطلق من أمام بيت السرايا وسط مدينة إربد. وبحضور وزراء الثقافة العرب والوفود العربية .

كما يشتمل الحفل على فقرات غنائية وأناشيد وطنية للدول العربية يقدمها الفنانان الأردنيان محمد بشار وأحمد الزميلي، ويتخلل ذلك مشهديات بصرية وطنية وعربية يقدمها عدد من طلبة جامعة اليرموك، إضافة لمقطوعات موسيقية وفرق شعبية أردنية تؤدي فقرات متنوعة من الدبكة، وعروض لموسيقات القوات المسلحة.

يشار إلى أنه تم اختيار إربد عاصمة عربية للثقافة 2022 من قبل وزراء الثقافة العرب والمنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم (الالكسو)، وستقوم اللجنة العليا للمدينة والتي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء الأردني ومن خلال برامج ثقافية وفكرية واسعة تم إعدادها بتنفيذ العديد من النشاطات الثقافية المختلفة محلية وعربية.

إلى ذلك تضم الاحتفالية وفودا من سائر الدول العربية، وزير الثقافة القطري سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني ، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار معالي الشيخة مـي بنت محمد آل خليفة ،المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الالكسو” معالي د.محمد ولد اعمر، وزيرة الشؤون الثقافية التونسية معالي الدكتورة حياة القرمازي ،وزير الثقافة الفلسطيني معالي الدكتور عاطف ابو سيف، ممثل أمين عام جامعة الدول العربية ومديرة ادارة الثقافة وحوار الحضارات معالي الوزير المفوض سعاد السائحي ،وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان الاستاذ سعيد بن سلطان بن يعرب البوسعيدي ،الأمين العام لمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت الدكتور عيسى الأنصاري، أمين عام البرلمان العربي للطفل الاستاذ ايمن الباروت ، الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الادائية في المملكة العربية السعودية الاستاذ سلطان بن عبدالرحمن بن محمد البازعي،و رئيس قسم الثقافة والفنون في ادارة الثقافة والسياحة والاثار في الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الاستاذ بندر بن حيلان بن منار المخلفي