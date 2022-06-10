الجغبير: الصناعيون على خطى الملك بالانجاز ونجدد البيعة والولاء

وطنا اليوم:رفع رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير باسمه ونيابة عن وأعضاء مجلس إدارة الغرفتين، وكافة العاملين، الى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، اسمى ايات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد الجلوس الملكي الثالث والعشرين، وعيد الجيش، وذكرى الثورة العربيّة الكبرى.

واكد المهندس الجغبير، ان جميع الصناعيين في المملكة كجزء من المكون المجتمعي يسيرون على خطى جلالة الملك وتوجيهاته بان يكون الإنجاز هو عنواننا والإنتاجية فخرنا والتنافسية شعارنا والجودة تقييمنا.

ولفت الى ان القطاع الصناعي في عهد جلالته ارتفعت كافة مؤشراتها، وأصبحت الصناعة الأردنية موجودة على الخارطة التصديرية، بالإضافة لمواكبة التطور الذي يشهده القطاع على مستوى المنطقة.

وسأل الله عزوجل ان يحفظ جلالته ويمده بالعافية والعزم، ليبقى الأردن عزيزًا شامخا نفتخر بين الدول.