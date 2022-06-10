مكافحة المخدرات: إخفاء أثر المواد المخدرة بتناول الأعشاب أكذوبة

وطنا اليوم:قالت إدارة مكافحة المخدرات إنّ هنالك الكثير من المتعاطين يعتقدون بأن هناك مواد تعمل على ازالة أثر المخدرات من جسم المتعاطي و بالتالي لا تظهر المادة المخدرة بالفحص.

وتابعت في منشور لها عبر فيسبوك “هذا كلام خاطئ لا يوجد شيء يمحي أثر المخدرات من الجسم ومن العينة، إنما هي مجرد إشاعات يطلقها تجار ومروجي المخدرات”.

وأضافت أنه الإشاعات تلك يطلقها المروجون ليشعر المتعاطي بالطمأنينة بأن هناك طريقة بعدم كشف التعاطي لديه عن طريق الفحص.

وأشارت إلى أنه “لا وجود لأي حبوب أو مركبات تلغي عينة المخدرات من الجسم حيث يبقى أثر المادة المخدرة في البول والدم لفترات طويلة”.

ونوه بأنه يمكن كشف المواد عن طريق جهاز فحص العينة (الكت) أو من خلال فحص العينات عن طريق إدارة المختبرات والأدلة الجرمية التابعة لمديرية الأمن العام بأجهزة متطورة يمكنها كشف كل أنواع المواد المخدرة في الجسم وبالتفصيل”