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رئيس الوزراء البريطاني : إما قبول تخفيضات في الأجور أو مواجهة الركود

منذ 3 ثواني
رئيس الوزراء البريطاني : إما قبول تخفيضات في الأجور أو مواجهة الركود

وطنا اليوم:وجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رسالة إلى حزب العمال تتعلق بتجنب الركود التضخمي في البلاد.
وقال جونسون إن على حزب العمال قبول تخفيضات في الأجور إذا أرادت بريطانيا تجنب “الركود التضخمي” على غرار ما حصل في السبعينيات وارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف: “لا يمكننا إصلاح الزيادة في تكلفة المعيشة فقط من خلال زيادة الأجور لمواكبة الارتفاع في الأسعار”، مشيرا إلى أنه “إذا كانت الأجور تلاحق باستمرار الزيادة في الأسعار، فإننا نخاطر بالوقوع في دوامة الأسعار والأجور، كما حدث في هذا البلد في السبعينيات، أي تضخم مصحوب بركود اقتصادي”، وفقا لما نقلته صحيفة الإندبندنت الجمعة.
ولفت إلى أنه “عندما ندخل في هذه الدوامة، لا يوجد سوى علاج واحد وهو كبح جماح ارتفاع الأسعار مع ارتفاع أسعار الفائدة”، مبينا أن “هذا له تأثير مباشر على الرهون العقارية والإيجارات، ويضر بالاستثمار والنمو ويضر بالوظائف”.
وألقى جونسون باللوم على الحرب الروسية الأوكرانية لأنها “أوقفت التعافي من فيروس كورونا، كما أنها بددت الآمال في أي تخفيضات ضريبية مبكرة أو زيادة الإنفاق لمساعدة العائلات المتعثرة”، مشيرا إلى “مخاطر الاقتراض أكثر من اللازم.


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