لماذا اغلق مطار دمشق الدولي … وماعلاقة تحركات #الفرقة_الرابعة

وطنا اليوم – خاص – بعد الضربات الاسرائيلية التي تعرض لها مطار دمشق الدولي ومناطق جنوب العاصمة السورية دمشق ، اعلنت سورية اغلاق المطار لعدة ايام ، جاء هذا الاعلان ليثير جدل حول الاسباب التي دعت الى اغلاق المطار انباء رصدتها وطنا اليوم تتحدث عن ان المطار تعرض لاصابات جراء القصف الاسرائيلي مما استوجب اغلاقه فيما معلومات اخرى تم تداولها تشير الى ان المليشيات الايرانية والفرقة الرابعة تحضر لنقل معدات من والى المطار ولم يعرف وجهة هذه التحركات ، الاعلامي السوري فيصل القاسم قال في تغريدة نشرها عبر تويتر :

هناك على خط المطار تحرك امني من الفرقة الرابعه.. يعني ايران تريد ان تنقل شي مهم من المطار أو إلى المطار واتوقع اسرائيل مارح تمشي عليها قصة صيانه ورح تضرب ضربه قوية لان لو ما كان النقل مهم لايران ماكانت اغلقت المطار ليومين وتحججت بالصيانه .

من دمشق: هناك على خط المطار تحرك امني من الفرقة الرابعه.. يعني ايران تريد ان تنقل شي مهم من المطار أو إلى المطار واتوقع اسرائيل مارح تمشي عليها قصة صيانه ورح تضرب ضربه قوية لان لو ما كان النقل مهم لايران ماكانت اغلقت المطار ليومين وتحججت بالصيانه . — فيصل القاسم (@kasimf) June 10, 2022

‏‎وقال ناشط سوري عبر تغريدة نشرها عبر تويتر :

تضرر مدرج مطار دمشق الدولي وبرج المراقبة بفعل الضربات الإسرائيلية وتحويل الرحلات الجوية إلى مطار حلب*

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن المدرج الشمالي لمطار دمشق الدولي، خرج عن الخدمة نتيجة تضرره بفعل الضربات الإسرائيلية التي طالت 3 مستودعات لمليشيات إيران في حرمه.

يذكر ان تحركات المليشيات الايرانية والفرقة الرابعة السورية جنوب مطار دمشق الدولي وبالقرب من مناطق تدمر تشير الى ان هذه التحركات تندرج في اطار التحضيرات لاعادة انتشار القوات السورية والمليشيات الايرانية .