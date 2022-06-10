توقيف شخصين لنشرهم أخبارا كاذبة عن تلفريك عجلون

وطنا اليوم:طلب محافظ عجلون شخصين بثا فيديو، ادعيا فيه وقوع تلفريك عجلون.

الشخصان قاما بتصوير مقطع فيديو لحادث سير قرب مشروع التلفريك، وقالا ان المشروع الذي يسير العمل فيه على قدم وساق ، قد “وقع”.

ولم يكن يعلم ناشرا مقطع الفيديو الذي كان هدفه ترويع الناس، ان الملاحقة القانونية ستطالهما.

المحافظ قام على الفور بطلبهما وتوقيفهما لنشرهما اخباراً كاذبة.

مصدر مطلع على الحادثة دعا المواطنين الى عدم تصديق كل ما ينشر من فيديوهات ومقاطع تهدف الى ترويع الناس، مشددا على ضرورة استقصاء المعلومات من مصادرها.

ويبقى التساؤل مشروعا حول توقيت بث مثل هكذا فيديوهات في وقت تسعى فيه المملكة لاستقطاب الاستثمارات.