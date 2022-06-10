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إحباط 3 محاولات لتهريب 302 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة

منذ ثانيتين
إحباط 3 محاولات لتهريب 302 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام سعودية الجمعة، بإحباط الجهات المعنية 3 محاولات لتهريب 302 ألف حبة كبتاغون في منفذ الحديثة الحدودي مع الأردن.
وأشارت إلى مواصلة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جهودها في التصدي لمحاولات أرباب التهريب، حيث تمكنت من إحباط 3 محاولات لتهريب 302,255 ألف حبة كبتاغون بمنفذ الحديثة، عثر عليها مخبأة في إرساليات وبصحبة ركاب قادمين إلى السعودية عبر المنفذ.
وأوضحت الهيئة، أنه عند خضوع عدد من الإرساليات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية «الكلاب البوليسية» عثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاغون مخبأة بطرق مختلفة، حيث أوضحت أنه في المحاولة الأولى التي تم إحباطها، عثر على 261,630 حبة كبتاجون عثر عليها مخبأة داخل خزان وقود الشاحنة.
وأضافت الهيئة أن المنفذ تمكّن أيضـا من إحباط محاولة تهريب ثانية وذلك بعد العثور على 31,325 حبة كبتاغون مخبأة داخل مشدات طبية كان يرتديها المُهرب حول جسده.
وتابعت الهيئة أنه في المحاولة الثالثة تم إحباط 9300 حبة كبتاغون بعد أن أخفاها المهرب بطريقة فنية في لوحات جدارية من الحجر.
وأوضحت الهيئة أنه بعد إتمام عمليات الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل السعودية، وتم القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص


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