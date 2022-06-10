علا الفارس مدريدية

وطنا اليوم – قالت الاعلامية الاردنية في قناة الجزيرة علا الفارس وجهة نظر مدريدية وكانت فارس في حديثها اثارت موجة تغليقات على موقع التواصل تويتر ، فارس بدورها قالت في تغريدة لها :

‏اذا زيدان رايح باريس سانجيرمان ..

يكون النادي فعلا استحوذ على أفضل اللاعبين واكثرهم شعبية وأفضل مدرب حاليا .. “وجهة نظر مدريدية زيدان افضل مدرب بالعالم ” .. بس بس بس

تخيلوا رونالدو يوقع مع باريس سان جيرمان بتكون الحلقة الأخيرة …