بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

موسم الحمضيات بالأغوار.. انتكاسات متتالية ترهق المزارعين قبل القطاف

منذ ثانيتين
موسم الحمضيات بالأغوار.. انتكاسات متتالية ترهق المزارعين قبل القطاف

وطنا اليوم:“تصمغ الاشجار”، آفة جديدة قد تقضي على ما تبقى من امال مزارعين بلواء الغور الشمالي بإنقاذ موسم الحمضيات، بعد توالي الضربات، التي بدأت بموجات صقيع حادة تبعتها أجواء مغبرة ورياح ودرجات حرارة متقلبة، ثم الاعلان المبكر عن مخاوف نقص بكميات مياه الري على ابواب صيف حار.
في موسم كهذا، قد يبدو الوصول الى موعد القطاف أمرا يرهق انفاس مزارعين، الذين بدأ اليأس يتسلل الى نفوس بعضهم فيما آخرون يعيشون حالة القلق، رغم خبرتهم الطويلة في الزراعة والتي عرفوا خلالها العديد من الصعوبات، غير انها جاءت هذا العام على نهج متعاقب.
يؤكد مزارعون ، ان موسم الحمضيات شهد هذا العام انتكاسات عدة، كان آخرها ظهور اصابات بآفة “تصمغ الاشجار”، والتي تشكل خطراً على المحصول من حيث الجودة وكمية الانتاج.
وبينوا انهم وفور ظهور بعض الاصابات بدأوا باستخدام العديد من طرق المكافحة ولكن دون جدوى، مشيرين إلى أن عدوى المرض تنتقل بشكل سريع بين الأشجار.
ويطالب مزارعون بضرورة “سرعة تحرك” الجهات المعنية من وزارة الزراعة، لإنقاذ الموسم الزراعي وتجنب وقوع خسائر اضافية، في ظل الخسائر المتلاحقة، وذلك من خلال تنفيذ زيارات ميدانية للمَزارع لإرشاد المزارعين في كيفية معالجة هذا المرض، الذي يهدد أشجار الحمضيات، وخصوصا أن موسم الحمضيات من المواسم ذات الأهمية الاقتصادية لمزارعي الأغوار الشمالية.
ويعتبر مرض التصمغ من أقدم الآفات الفطرية، ويسمى بذلك الاسم لأن أعراض الإصابة تظهر على الثلث السفلي من الأشجار اولا في شكل افرازات صمغية تخرج من تشققات في الجذع.
وقال المزارع محمد الدلكي من منطقة الشونة الشمالية وهو صاحب مزرعة حمضيات، انه استخدم جميع العلاجات لمقاومة ذلك التصمغ خوفا من الخسائر المالية، مؤكدا ان آفة التصمغ لا تنتهي وتنتشر بين الأشجار والثمار، ما يعني ذلك خسائر مالية، ناهيك عن فقدان جودة المنتج، مطالبا وزارة الزراعة بالوقوف مع المزارع، وخصوصا المزارعين الصغار الذين يعانون ظروف مالية صعبة.
واكد ان عشرات المزارعين مطالبون بمبالغ مالية للشركات الزراعية او مؤسسات الإقراض الزارعي وفي حال تجاهل مطالب المزارعين، سيكونون عرضة للوقوع في مشاكل أخرى.
وأضاف المزارع علي الرياحنة، ان التصمغ يتسبب بموت مقاطع عديدة من اللحاء وبقائها على ساق الشجرة، ويعمل على ارتفاع الصمغ بلون بني مصفر على طبقات النبات الداخلية، وتصدع وتشقق في طبقة اللحاء في شكل عمودي على الساق واصفرار الأوراق وتساقطها، اضافة الى موت جزء من الجذور وخاصة الشعيرات الماصة.
من جانبه، قال مدير قسم الارشاد الزراعي في اللواء معاوية الردايدة، ان علاج التصمغ يجب إجراؤه مبكراً قبل حدوثه، مشيرا الى انه يمكن تجنبه عن طريق تقليب التربة قبل الزراعة والتأكد من المصارف الرئيسة والفرعية حتى لا يرتفع الماء عن حد معين في التربة، بالإضافة الى منع ملامسة المياه لساق الشجرة، ووضع السماد البلدي أو حتى السماد الكيماوي بعيداً عن ساق الشجرة.
وبين ان عددا من المزارعين راجعوا قسم الارشاد بهذا الخصوص وتم متابعة ملاحظاتهم والكشف على حجم الاصابات والتي تبين انها متوسطة.
واضاف ان فرقا من القسم تعمل على توجيه المزارعين من اجل مكافحة المرض في الاشجار المصابة.
وطالب المزارعين العمل على زراعة أنواع ذات صحة جيدة من النباتات تستطيع تحمل المرض بصورة أكبر، علاوة على ذلك دهن ساق الأشجار بمحلول “بودرة”، والذي يتكون من ماء وكلس ونحاس.
وقال إنه في حال الاصابة الشديدة بهذا المرض، يجب اتباع بعض الخطوات لتقليل الأضرار ومن أهمها، رش المجموعة الخضرية بمادة الالييت بمعدل يتراوح مرة كل ثلاثة أشهر، ودهن مكان الإصابة بمادة “ريد وميل” وذلك بعد كشط القلف والأماكن اليابسة في الشجرة، وإزالة الأفرع المصابة بالمرض حتى الوصول الى المناطق السليمة.
واوضح الردايدة أن سبب تصمغ الأشجار هو ارتفاع مستوى الماء الأرضي، حينما يكون صرف الماء من الأرض سيئ، لذلك فإن مستواه يرتفع عن الحد المسموح به، ما ينتج عنه ظهور إفرازات صمغية على الأفرع والسيقان، ومع مرور الوقت فإن الأوراق تصفر وتجف السيقان.
وأضاف، ان التصمغ يحدث عن طريق سوسة القلف، مشيرا الى ان بعض الحشرات تقوم بإحداث ثقوب في النبات تخرج منها عصارة تتحول الى صمغ، تؤدي إلى جفاف الأشجار وتدهورها.
اما النوع الآخر وهو تصمغ الثمار فينتج عن طريق نقص عنصر البورون من النبات أو عن طريق خلل ما في نظام الري للنبات يؤدى الى ظهور بقع مائية تحت جلد الثمار، ويتبع ذلك انحلال في أنسجة الثمار والنبات المصابة، كل ذلك يؤدي الى انفجار الجلد ويُسال الصمغ على القشرة الخارجية للثمار.
جدير ذكره، أن لواء الغور الشمالي من المناطق التى تشتهر بزراعة الحمضيات اذ تبلغ نسبة زراعة الحمضيات حوالي 90 % من مجمل العمل الزراعي ويعمل العديد من اهالي اللواء في القطاع الزراعي باعتباره مصدر دخل وحيد لهم


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

11:35

‏عاجل -الملك يغرد : جندنا البواسل، رفاق السلاح وسياج الوطن، بكم أعتز وأفتخر، وبتضحياتكم تعلو رايات الأردن الحبيب. حماكم الله عاملين ومتقاعدين في كل مواقعكم، وحفظكم للأردن درعا ولرسالة الثورة العربية الكبرى أمناء مخلصين

11:25

فيديو / ماقصة الشركس في الحرس الملكي الخاص..؟

11:21

وسط أزمة محروقات.. دمشق توقف تزويد المازوت يوما في الأسبوع

11:15

الملك: رفاق السلاح وسياج الوطن بكم أعتز وأفتخر

11:10

المومني : البحث عن الشعبوية سبب رئيس في بث الروح السوداوية

10:59

هذا العام.. السعودية تحقق مليار دولار يوميا من بيع النفط

10:49

تل أبيب تنشر منظومة رادرات في الخليج لمواجهة إيران

10:42

الخلود الرخيص ((لمن يقرأ))

10:35

غزة تحظى بشواطئ نظيفة لأول مرة منذ سنوات

10:09

عجلون: أزمة مياه في غياب محطة تحلية

09:57

الأردن يسمح بدخول مساعدات غذائية لمخيم الركبان بسوريا

09:52

رئيس الموساد الأسبق: التهديد الأكبر على إسرائيل هو نحن

09:30

مقتل 3 بالرصاص في مصنع بولاية ماريلاند الأميركية

09:26

المرصد الأردني: زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزيرة قبرص

07:28

جعفر حسان والواجهة الاقتصادية، فاخوري في المشهد قريباً، دروزة وشحادة وسيف، الرزاز على عشاء النسور ، العسعس لايرغب ، (جروب ) واتس اب والتل ليس معني، من أطاح بالملقي ؟ احمد عبيدات والمصري… ماذا هناك ؟

07:20

تفاصيل الهجوم الاسرائيلي على جنوب دمشق

07:13

هل تصبح مصر محطة لنقل الحبوب الروسية للدول الأخرى؟

06:57

قرداحي يثير غضب السعوديين مجدداً…..”لم يُرسلوا صهريج بنزين”

06:45

عاجل – وكالة الأنباء السورية “سانا”: وسائط الدفاع الجوي تتصدى لهجوم إسرائيلي استهدف بعض النقاط جنوب مدينة دمشق

06:39

مسؤول لبناني : الدولة فرطت

06:34

البوايزة يحصد الجائزة الأولى في مسابقة الخط العربي الدولية بالقاهرة

06:32

اصول الثورة العربية الكبرى

00:06

وفد جمعية الفنادق برئاسة عبدالحكيم الهندي يلتقي رئيس مجلس مفوضية العقبة الاقتصادية الخاصة

23:45

الخصاونة في السفارة البريطانية

23:40

رجل الأعمال زياد المناصير لا يُفكر بتقلد منصب سياسي

23:36

الكباريتي: معالجة تراجع النمو لا يكون إلا من خلال الاستثمار

23:32

من هي الطفلة التي خطفت انظار الملك ؟

23:24

لواء الحرس الملكي الخاص بطل لمسابقة المحارب الدولية

23:15

عقل : الضريبة السابقة على المحروقات كانت نسبية على كافة عناصر المشتقات، بينما الضريبة الحالية ثابتة

23:13

حارس الفيصلي أبو ليلى يلوح من الكويت بفسخ العقد

21:19

حزب الكرامة “تحت التأسيس” يهنئ جلالة الملك بعيد الجلوس الملكي

20:38

المناصير يستثمر بقطاعي الأسمدة والنحاس في منطقة ضانا

20:31

الحموي : لا يوجد نقص لمادة الطحين في أي منطقة بالأردن

20:14

استشهاد جندي أردني اثر القيام بواجبه في مالي

19:40

الفراية يذبح جميع الخراف ..

19:36

وزارة الزراعة تصدر بياناً مهماً حول نفوق الأبقار في المفرق

19:32

وفاة طفل غرقا في قناة الملك عبدالله

19:24

الملك يفتتح مشروع توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي بالعقبة

19:21

الفاو: فاتورة الغذاء العالمية تقترب من رقم قياسي

19:17

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة مؤتة والأكاديمية الليبية للدراسات العليا

19:15

1.8 مليار دينار قيمة ارتفاع الإيرادات في الأردن

19:04

جامعة الإسراء تشارك في ورقة العمل التدريبية المقامة في جامعة اوسيجيك

18:59

حادثة التحرش

18:30

الكايد من ذيبان : المشاريع الصغيرة هي القاعدة الرئيسية للإنتاج والتشغيل

16:59

وزير الاستثمار: سنعمل على توفير مليون فرصة عمل للأردنيين

16:52

وزير العمل: نحرص على الحد من البطالة

16:20

عمان الأهلية توقع مذكرة تفاهم مع جامعة أونينتونو الإيطالية

16:18

عمان الأهلية تقيم اليوم الوظيفي 2022 لخريجي الجامعة وأبناء المجتمع المحلي

وفيات

وفيات الخميس 9-6-2022ملك حلوه الحوح وفارس حلقة يسعد صباحك في ذمة اللهوفيات الاربعاء 8-6-2022وفيات الثلاثاء 7-6-2022وفيات الاثنين 6-6-2022