وسط أزمة محروقات.. دمشق توقف تزويد المازوت يوما في الأسبوع

وطنا اليوم:أعلنت محافظة دمشق أنها ستوقف تزويد بعض وسائط النقل العامة بمادة المازوت أيام السبت من كل أسبوع وذلك نتيجة النقص في المشتقات النفطية.

وفي تنويه نشرته عبر صفحتها في “فيسبوك” قالت المحافظة إنها “ستوقف تزويد الميكروباصات والسرافيس بمادة المازوت في مدينة دمشق أيام السبت ريثما تصل التوريدات النفطية وتتحسن الكميات من المشتقات النفطية”.

ونوّهت المحافظة إلى أن “عمل باصات النقل الداخلي بقطاعيه العام والخاص سيستمر ضمن مدينة دمشق وريفها أيام السبت”.

وقالت إن “قرار لجنة المحروقات في محافظة دمشق يأتي حفاظا على استمرارية عمل وسائط النقل بشكل عام خلال باقي أيام الأسبوع، والتي تكون فيها الحاجة عادة أكثر لوسائط النقل”.

وأشارت إلى أنه “تم اختيار يوم السبت باعتباره يوم عطلة للطلاب والجامعات والمؤسسات الرسمية والكثير من القطاعات والفعاليات”، وقالت إنها “تتعاطى بطريقة الأولوية والضرورة في هذا الشأن لحين وصول التوريدات النفطية”